Lagi Mengenai SORA

Maklumat Harga SORA

Laman Web Rasmi SORA

Tokenomik SORA

Ramalan Harga SORA

Sejarah SORA

SORA Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SORA-ke-Fiat

SORA Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sora Logo

SoraHargae(SORA)

1 SORA ke USD Harga Langsung:

$0.0003033
$0.0003033$0.0003033
-0.65%1D
USD
Sora (SORA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:31 (UTC+8)

Sora (SORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003019
$ 0.0003019$ 0.0003019
24J Rendah
$ 0.0003087
$ 0.0003087$ 0.0003087
24J Tinggi

$ 0.0003019
$ 0.0003019$ 0.0003019

$ 0.0003087
$ 0.0003087$ 0.0003087

$ 0.02364252868896273
$ 0.02364252868896273$ 0.02364252868896273

$ 0.000010247393960688
$ 0.000010247393960688$ 0.000010247393960688

-0.07%

-0.65%

+0.89%

+0.89%

Sora (SORA) harga masa nyata ialah $ 0.0003033. Sepanjang 24 jam yang lalu, SORA didagangkan antara $ 0.0003019 rendah dan $ 0.0003087 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SORA sepanjang masa ialah $ 0.02364252868896273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000010247393960688.

Dari segi prestasi jangka pendek, SORA telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan +0.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sora (SORA) Maklumat Pasaran

No.4324

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K

$ 303.30K
$ 303.30K$ 303.30K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Sora ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.60K. Bekalan edaran SORA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 303.30K.

Sora (SORA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sora hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001984-0.65%
30 Hari$ -0.0000439-12.65%
60 Hari$ -0.0000481-13.69%
90 Hari$ +0.0000292+10.65%
Perubahan Harga Sora Hari Ini

Hari ini, SORA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001984 (-0.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSora

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000439 (-12.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sora

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SORA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000481 (-13.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sora

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000292 (+10.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sora (SORA)?

Semak Sorahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sora (SORA)

Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence.

Sora tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sora pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SORA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sora di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sora anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sora Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sora (SORA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sora (SORA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sora.

Semak Sora ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sora (SORA)

Memahami tokenomik Sora (SORA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SORA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sora (SORA)

Mencari cara membeli Sora? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sora di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SORA kepada Mata Wang Tempatan

1 Sora(SORA) ke VND
7.9813395
1 Sora(SORA) ke AUD
A$0.000451917
1 Sora(SORA) ke GBP
0.000221409
1 Sora(SORA) ke EUR
0.000254772
1 Sora(SORA) ke USD
$0.0003033
1 Sora(SORA) ke MYR
RM0.00127386
1 Sora(SORA) ke TRY
0.012520224
1 Sora(SORA) ke JPY
¥0.0442818
1 Sora(SORA) ke ARS
ARS$0.443418534
1 Sora(SORA) ke RUB
0.025128405
1 Sora(SORA) ke INR
0.026705565
1 Sora(SORA) ke IDR
Rp4.972130352
1 Sora(SORA) ke KRW
0.418920993
1 Sora(SORA) ke PHP
0.017279001
1 Sora(SORA) ke EGP
￡E.0.014594796
1 Sora(SORA) ke BRL
R$0.001610523
1 Sora(SORA) ke CAD
C$0.000415521
1 Sora(SORA) ke BDT
0.03694194
1 Sora(SORA) ke NGN
0.453360708
1 Sora(SORA) ke COP
$1.184765625
1 Sora(SORA) ke ZAR
R.0.005268321
1 Sora(SORA) ke UAH
0.012486861
1 Sora(SORA) ke VES
Bs0.048528
1 Sora(SORA) ke CLP
$0.2878317
1 Sora(SORA) ke PKR
Rs0.086088672
1 Sora(SORA) ke KZT
0.164121696
1 Sora(SORA) ke THB
฿0.009611577
1 Sora(SORA) ke TWD
NT$0.009132363
1 Sora(SORA) ke AED
د.إ0.001113111
1 Sora(SORA) ke CHF
Fr0.000236574
1 Sora(SORA) ke HKD
HK$0.002359674
1 Sora(SORA) ke AMD
֏0.11598192
1 Sora(SORA) ke MAD
.د.م0.002720601
1 Sora(SORA) ke MXN
$0.005562522
1 Sora(SORA) ke SAR
ريال0.001137375
1 Sora(SORA) ke PLN
0.001088847
1 Sora(SORA) ke RON
лв0.001298124
1 Sora(SORA) ke SEK
kr0.002805525
1 Sora(SORA) ke BGN
лв0.000500445
1 Sora(SORA) ke HUF
Ft0.099964647
1 Sora(SORA) ke CZK
0.006238881
1 Sora(SORA) ke KWD
د.ك0.0000925065
1 Sora(SORA) ke ILS
0.001009989
1 Sora(SORA) ke AOA
Kz0.276479181
1 Sora(SORA) ke BHD
.د.ب0.0001143441
1 Sora(SORA) ke BMD
$0.0003033
1 Sora(SORA) ke DKK
kr0.001913823
1 Sora(SORA) ke HNL
L0.007955559
1 Sora(SORA) ke MUR
0.013724325
1 Sora(SORA) ke NAD
$0.005268321
1 Sora(SORA) ke NOK
kr0.00297234
1 Sora(SORA) ke NZD
$0.000506511
1 Sora(SORA) ke PAB
B/.0.0003033
1 Sora(SORA) ke PGK
K0.001267794
1 Sora(SORA) ke QAR
ر.ق0.001104012
1 Sora(SORA) ke RSD
дин.0.03005703

Sora Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sora, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Sora Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sora

Berapakah nilai Sora (SORA) hari ini?
Harga langsung SORA dalam USD ialah 0.0003033 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SORA ke USD?
Harga semasa SORA ke USD ialah $ 0.0003033. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sora?
Had pasaran untuk SORA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SORA?
Bekalan edaran SORA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SORA?
SORA mencapai harga ATH sebanyak 0.02364252868896273 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SORA?
SORA melihat harga ATL sebanyak 0.000010247393960688 USD.
Berapakah jumlah dagangan SORA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SORAialah $ 55.60K USD.
Adakah SORA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SORA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SORAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:31 (UTC+8)

Sora (SORA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SORA-ke-USD

Jumlah

SORA
SORA
USD
USD

1 SORA = 0.0003033 USD

Berdagang SORA

SORAUSDT
$0.0003033
$0.0003033$0.0003033
-0.42%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan