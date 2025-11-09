Sora Oracle Harga Hari Ini

Harga langsung Sora Oracle (SORAORACLE) hari ini ialah $ 0.003007, dengan 7.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SORAORACLE kepada USD penukaran adalah $ 0.003007 setiap SORAORACLE.

Sora Oracle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SORAORACLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SORAORACLE didagangkan antara $ 0.002901 (rendah) dan $ 0.004168 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SORAORACLE dipindahkan -5.74% dalam sejam terakhir dan -41.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.37K.

Sora Oracle (SORAORACLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 62.37K$ 62.37K $ 62.37K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Sora Oracle ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.37K. Bekalan edaran SORAORACLE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.