Tokenomik SoSoValue (SOSO)

Lihat cerapan utama tentang SoSoValue (SOSO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SoSoValue (SOSO) Maklumat

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

Laman Web Rasmi:
https://sosovalue.com/
Kertas putih:
https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

SoSoValue (SOSO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SoSoValue (SOSO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 194.97M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 274.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 709.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.5
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.359832124129385
Harga Semasa:
$ 0.7096
Tokenomik SoSoValue (SOSO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SoSoValue (SOSO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOSO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOSO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOSO, terokai SOSO harga langsung token!

SoSoValue (SOSO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SOSO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SOSO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOSO? Halaman ramalan harga SOSO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.