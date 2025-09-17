Apakah itu Soulsaver (SOUL)

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

Tokenomik Soulsaver (SOUL)

Memahami tokenomik Soulsaver (SOUL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOUL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Soulsaver Berapakah nilai Soulsaver (SOUL) hari ini? Harga langsung SOUL dalam USD ialah 0.000001517 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SOUL ke USD? $ 0.000001517 . Lihat Harga semasa SOUL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Soulsaver? Had pasaran untuk SOUL ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SOUL? Bekalan edaran SOUL ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOUL? SOUL mencapai harga ATH sebanyak 52.29215435061714 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOUL? SOUL melihat harga ATL sebanyak 0.000001329411884244 USD . Berapakah jumlah dagangan SOUL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOULialah $ 43.41 USD . Adakah SOUL akan naik lebih tinggi tahun ini? SOUL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOULramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Soulsaver (SOUL) Kemas Kini Industri Penting

