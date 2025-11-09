SoulLayer Harga Hari Ini

Harga langsung SoulLayer (SOULLAYER) hari ini ialah $ 0.0000653, dengan 12.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOULLAYER kepada USD penukaran adalah $ 0.0000653 setiap SOULLAYER.

SoulLayer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SOULLAYER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOULLAYER didagangkan antara $ 0.00005658 (rendah) dan $ 0.000076 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SOULLAYER dipindahkan +7.93% dalam sejam terakhir dan -90.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 426.32K.

SoulLayer (SOULLAYER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 426.32K$ 426.32K $ 426.32K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa SoulLayer ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 426.32K. Bekalan edaran SOULLAYER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.31M.