The Unfettered SoulsHargae(SOULS)

1 SOULS ke USD Harga Langsung:

$0.000434
$0.000434$0.000434
+2.84%1D
USD
The Unfettered Souls (SOULS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:38 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000414
$ 0.000414$ 0.000414
24J Rendah
$ 0.00059
$ 0.00059$ 0.00059
24J Tinggi

$ 0.000414
$ 0.000414$ 0.000414

$ 0.00059
$ 0.00059$ 0.00059

$ 0.01715161352679461
$ 0.01715161352679461$ 0.01715161352679461

$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289

-5.86%

+2.84%

+9.31%

+9.31%

The Unfettered Souls (SOULS) harga masa nyata ialah $ 0.000434. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOULS didagangkan antara $ 0.000414 rendah dan $ 0.00059 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOULS sepanjang masa ialah $ 0.01715161352679461, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000249381669055289.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOULS telah berubah sebanyak -5.86% sejak sejam yang lalu, +2.84% dalam 24 jam dan +9.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

The Unfettered Souls (SOULS) Maklumat Pasaran

No.2520

$ 496.76K
$ 496.76K$ 496.76K

$ 17.16K
$ 17.16K$ 17.16K

$ 976.50K
$ 976.50K$ 976.50K

1.14B
1.14B 1.14B

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

50.87%

MATIC

Had Pasaran semasa The Unfettered Souls ialah $ 496.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.16K. Bekalan edaran SOULS ialah 1.14B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 976.50K.

The Unfettered Souls (SOULS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk The Unfettered Souls hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001199+2.84%
30 Hari$ -0.00002-4.41%
60 Hari$ +0.000073+20.22%
90 Hari$ +0.000068+18.57%
Perubahan Harga The Unfettered Souls Hari Ini

Hari ini, SOULS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001199 (+2.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariThe Unfettered Souls

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00002 (-4.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari The Unfettered Souls

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SOULS mengalami perubahan sebanyak $ +0.000073 (+20.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari The Unfettered Souls

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000068 (+18.57%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga The Unfettered Souls (SOULS)?

Semak The Unfettered Soulshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus The Unfettered Souls pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SOULS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang The Unfettered Souls di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian The Unfettered Souls anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

The Unfettered Souls Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai The Unfettered Souls (SOULS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset The Unfettered Souls (SOULS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Unfettered Souls.

Semak The Unfettered Souls ramalan harga sekarang!

Tokenomik The Unfettered Souls (SOULS)

Memahami tokenomik The Unfettered Souls (SOULS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SOULS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli The Unfettered Souls (SOULS)

Mencari cara membeli The Unfettered Souls? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah The Unfettered Souls di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SOULS kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang The Unfettered Souls, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web The Unfettered Souls Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai The Unfettered Souls

Berapakah nilai The Unfettered Souls (SOULS) hari ini?
Harga langsung SOULS dalam USD ialah 0.000434 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SOULS ke USD?
Harga semasa SOULS ke USD ialah $ 0.000434. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran The Unfettered Souls?
Had pasaran untuk SOULS ialah $ 496.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SOULS?
Bekalan edaran SOULS ialah 1.14B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SOULS?
SOULS mencapai harga ATH sebanyak 0.01715161352679461 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SOULS?
SOULS melihat harga ATL sebanyak 0.000249381669055289 USD.
Berapakah jumlah dagangan SOULS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SOULSialah $ 17.16K USD.
Adakah SOULS akan naik lebih tinggi tahun ini?
SOULS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SOULSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

