Tokenomik The Unfettered Souls (SOULS)

Tokenomik The Unfettered Souls (SOULS)

Lihat cerapan utama tentang The Unfettered Souls (SOULS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

The Unfettered Souls (SOULS) Maklumat

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://theunfettered.io/
Kertas putih:
https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Unfettered Souls (SOULS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 485.31K
$ 485.31K$ 485.31K
Jumlah Bekalan:
$ 2.25B
$ 2.25B$ 2.25B
Bekalan Edaran:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 954.00K
$ 954.00K$ 954.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03889
$ 0.03889$ 0.03889
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289
Harga Semasa:
$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424

Tokenomik The Unfettered Souls (SOULS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Unfettered Souls (SOULS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOULS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOULS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOULS, terokai SOULS harga langsung token!

Cara Membeli SOULS

Berminat untuk menambah The Unfettered Souls (SOULS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SOULS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

The Unfettered Souls (SOULS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SOULS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SOULS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOULS? Halaman ramalan harga SOULS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.