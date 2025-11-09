Smart Pocket Harga Hari Ini

Harga langsung Smart Pocket (SP) hari ini ialah $ 0.006834, dengan 3.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SP kepada USD penukaran adalah $ 0.006834 setiap SP.

Smart Pocket kini berada pada kedudukan #1241 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.11M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.04B SP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SP didagangkan antara $ 0.006741 (rendah) dan $ 0.007382 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.023315600067172444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002919119255657682.

Dalam prestasi jangka pendek, SP dipindahkan -4.10% dalam sejam terakhir dan -17.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 218.24K.

Smart Pocket (SP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1241 Modal Pasaran $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Kelantangan (24J) $ 218.24K$ 218.24K $ 218.24K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 683.40M$ 683.40M $ 683.40M Bekalan Peredaran 1.04B 1.04B 1.04B Bekalan Maks 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Kadar Peredaran 1.04% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Smart Pocket ialah $ 7.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 218.24K. Bekalan edaran SP ialah 1.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 683.40M.