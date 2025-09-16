Apakah itu Sperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sperax Berapakah nilai Sperax (SPA) hari ini? Harga langsung SPA dalam USD ialah 0.01056 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPA ke USD? $ 0.01056 . Lihat Harga semasa SPA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sperax? Had pasaran untuk SPA ialah $ 21.63M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPA? Bekalan edaran SPA ialah 2.05B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPA? SPA mencapai harga ATH sebanyak 0.23986036772864047 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPA? SPA melihat harga ATL sebanyak 0.003287085606503908 USD . Berapakah jumlah dagangan SPA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPAialah $ 69.23K USD . Adakah SPA akan naik lebih tinggi tahun ini? SPA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

