Apakah itu MicroVisionChain (SPACE)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MicroVisionChain Berapakah nilai MicroVisionChain (SPACE) hari ini? Harga langsung SPACE dalam USD ialah 0.3479 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPACE ke USD? $ 0.3479 . Lihat Harga semasa SPACE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MicroVisionChain? Had pasaran untuk SPACE ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPACE? Bekalan edaran SPACE ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPACE? SPACE mencapai harga ATH sebanyak 37.566996466593714 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPACE? SPACE melihat harga ATL sebanyak 0.10366110865176212 USD . Berapakah jumlah dagangan SPACE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPACEialah $ 52.95K USD . Adakah SPACE akan naik lebih tinggi tahun ini? SPACE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPACEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

