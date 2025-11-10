Illusion of Life Harga Hari Ini

Harga langsung Illusion of Life (SPARK) hari ini ialah $ 0.003585, dengan 0.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPARK kepada USD penukaran adalah $ 0.003585 setiap SPARK.

Illusion of Life kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SPARK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPARK didagangkan antara $ 0.003261 (rendah) dan $ 0.0044 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SPARK dipindahkan -1.62% dalam sejam terakhir dan +39.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.15K.

Illusion of Life (SPARK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 64.15K$ 64.15K $ 64.15K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Illusion of Life ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.15K. Bekalan edaran SPARK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.