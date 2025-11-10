BursaDEX+
Harga Illusion of Life langsung hari ini ialah 0.003585 USD.SPARK modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata SPARK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SPARK

Maklumat Harga SPARK

Apakah SPARK

Laman Web Rasmi SPARK

Tokenomik SPARK

Ramalan Harga SPARK

Sejarah SPARK

SPARK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SPARK-ke-Fiat

Illusion of Life Logo

Illusion of LifeHargae(SPARK)

1 SPARK ke USD Harga Langsung:

-0.38%1D
Illusion of Life (SPARK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:27 (UTC+8)

Illusion of Life Harga Hari Ini

Harga langsung Illusion of Life (SPARK) hari ini ialah $ 0.003585, dengan 0.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPARK kepada USD penukaran adalah $ 0.003585 setiap SPARK.

Illusion of Life kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SPARK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPARK didagangkan antara $ 0.003261 (rendah) dan $ 0.0044 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SPARK dipindahkan -1.62% dalam sejam terakhir dan +39.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.15K.

Illusion of Life (SPARK) Maklumat Pasaran

--
----

SOL

Had Pasaran semasa Illusion of Life ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.15K. Bekalan edaran SPARK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Illusion of Life Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.62%

-0.38%

+39.60%

+39.60%

Illusion of Life (SPARK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Illusion of Life hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001365-0.38%
30 Hari$ -0.000667-15.69%
60 Hari$ -0.016708-82.34%
90 Hari$ -0.044082-92.48%
Perubahan Harga Illusion of Life Hari Ini

Hari ini, SPARK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001365 (-0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIllusion of Life

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000667 (-15.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Illusion of Life

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPARK mengalami perubahan sebanyak $ -0.016708 (-82.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Illusion of Life

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.044082 (-92.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Illusion of Life (SPARK)?

Semak Illusion of Lifehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Illusion of Life

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Illusion of Life pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Illusion of Life?

SPARK token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Community engagement and adoption rates
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting the broader crypto space
9. Technical analysis patterns and investor behavior
10. Competition from similar blockchain gaming projects

Mengapa orang ingin tahu harga Illusion of Life hari ini?

People want to know Illusion of Life (SPARK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess market trends, and make informed buy/sell decisions.

Ramalan Harga untuk Illusion of Life

Illusion of Life (SPARK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPARK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Illusion of Life (SPARK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Illusion of Life berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Illusion of Life yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SPARK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Illusion of Life Ramalan Harga.

Perihal Illusion of Life

Spark (SPARK) is a digital asset native to the Flare Network, a decentralized platform designed to enable the creation of smart contracts for digital assets. The primary function of SPARK is to act as collateral for the trustless issuance of assets from non-Turing complete chains, such as XRP, onto the Flare Network. It also plays a role in network governance, allowing holders to vote on changes to the network's parameters. The Flare Network uses a modified Federated Byzantine Agreement consensus mechanism, which aims to provide scalability without compromising security. The issuance of SPARK tokens is based on a distribution model to XRP holders.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Illusion of Life dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Illusion of Life? Membeli SPARK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Illusion of Life. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Illusion of Life (SPARK) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Illusion of Life akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Illusion of Life (SPARK)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Illusion of Life

Memiliki Illusion of Life membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Illusion of Life (SPARK) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Illusion of Life (SPARK)

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Illusion of Life, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Illusion of Life Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Illusion of Life

Berapakah nilai 1 Illusion of Life pada tahun 2030?
Jika Illusion of Life berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Illusion of Life berpotensi dan jangkaan ROI.
Illusion of Life (SPARK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Illusion of Life

SPARK USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek SPARK dengan leveraj. Terokai SPARK dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Illusion of Life (SPARK) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Illusion of Life langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
SPARK/USDT
$0.003579
$0.003579$0.003579
-0.16%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

