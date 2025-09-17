Lagi Mengenai SPARKLET

Upland Logo

UplandHargae(SPARKLET)

1 SPARKLET ke USD Harga Langsung:

$0.02904
$0.02904$0.02904
-0.03%1D
USD
Upland (SPARKLET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:58:04 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02809
$ 0.02809$ 0.02809
24J Rendah
$ 0.02953
$ 0.02953$ 0.02953
24J Tinggi

$ 0.02809
$ 0.02809$ 0.02809

$ 0.02953
$ 0.02953$ 0.02953

$ 0.1731580337853565
$ 0.1731580337853565$ 0.1731580337853565

$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886

0.00%

-0.03%

+2.54%

+2.54%

Upland (SPARKLET) harga masa nyata ialah $ 0.02904. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPARKLET didagangkan antara $ 0.02809 rendah dan $ 0.02953 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPARKLET sepanjang masa ialah $ 0.1731580337853565, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011986767956417886.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPARKLET telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +2.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Upland (SPARKLET) Maklumat Pasaran

No.1371

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

$ 151.17K
$ 151.17K$ 151.17K

$ 29.04M
$ 29.04M$ 29.04M

216.59M
216.59M 216.59M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.65%

ETH

Had Pasaran semasa Upland ialah $ 6.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 151.17K. Bekalan edaran SPARKLET ialah 216.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.04M.

Upland (SPARKLET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Upland hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000087-0.03%
30 Hari$ +0.00579+24.90%
60 Hari$ +0.01271+77.83%
90 Hari$ +0.01315+82.75%
Perubahan Harga Upland Hari Ini

Hari ini, SPARKLET mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000087 (-0.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariUpland

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00579 (+24.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Upland

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPARKLET mengalami perubahan sebanyak $ +0.01271 (+77.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Upland

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01315 (+82.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Upland (SPARKLET)?

Semak Uplandhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Upland pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SPARKLET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Upland di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Upland anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Upland Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Upland (SPARKLET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Upland (SPARKLET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Upland.

Semak Upland ramalan harga sekarang!

Tokenomik Upland (SPARKLET)

Memahami tokenomik Upland (SPARKLET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPARKLET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Upland (SPARKLET)

Mencari cara membeli Upland? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Upland di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPARKLET kepada Mata Wang Tempatan

1 Upland(SPARKLET) ke VND
764.1876
1 Upland(SPARKLET) ke AUD
A$0.0432696
1 Upland(SPARKLET) ke GBP
0.0211992
1 Upland(SPARKLET) ke EUR
0.0243936
1 Upland(SPARKLET) ke USD
$0.02904
1 Upland(SPARKLET) ke MYR
RM0.121968
1 Upland(SPARKLET) ke TRY
1.1984808
1 Upland(SPARKLET) ke JPY
¥4.23984
1 Upland(SPARKLET) ke ARS
ARS$42.6429168
1 Upland(SPARKLET) ke RUB
2.416128
1 Upland(SPARKLET) ke INR
2.5549392
1 Upland(SPARKLET) ke IDR
Rp476.0654976
1 Upland(SPARKLET) ke KRW
40.0551624
1 Upland(SPARKLET) ke PHP
1.650924
1 Upland(SPARKLET) ke EGP
￡E.1.3962432
1 Upland(SPARKLET) ke BRL
R$0.1536216
1 Upland(SPARKLET) ke CAD
C$0.0397848
1 Upland(SPARKLET) ke BDT
3.537072
1 Upland(SPARKLET) ke NGN
43.4078304
1 Upland(SPARKLET) ke COP
$112.12344
1 Upland(SPARKLET) ke ZAR
R.0.5029728
1 Upland(SPARKLET) ke UAH
1.1955768
1 Upland(SPARKLET) ke VES
Bs4.6464
1 Upland(SPARKLET) ke CLP
$27.55896
1 Upland(SPARKLET) ke PKR
Rs8.2427136
1 Upland(SPARKLET) ke KZT
15.7141248
1 Upland(SPARKLET) ke THB
฿0.9196968
1 Upland(SPARKLET) ke TWD
NT$0.874104
1 Upland(SPARKLET) ke AED
د.إ0.1065768
1 Upland(SPARKLET) ke CHF
Fr0.0226512
1 Upland(SPARKLET) ke HKD
HK$0.2259312
1 Upland(SPARKLET) ke AMD
֏11.104896
1 Upland(SPARKLET) ke MAD
.د.م0.2604888
1 Upland(SPARKLET) ke MXN
$0.5311416
1 Upland(SPARKLET) ke SAR
ريال0.1089
1 Upland(SPARKLET) ke PLN
0.1039632
1 Upland(SPARKLET) ke RON
лв0.1237104
1 Upland(SPARKLET) ke SEK
kr0.2677488
1 Upland(SPARKLET) ke BGN
лв0.047916
1 Upland(SPARKLET) ke HUF
Ft9.5306376
1 Upland(SPARKLET) ke CZK
0.5947392
1 Upland(SPARKLET) ke KWD
د.ك0.00882816
1 Upland(SPARKLET) ke ILS
0.0967032
1 Upland(SPARKLET) ke AOA
Kz26.4719928
1 Upland(SPARKLET) ke BHD
.د.ب0.01094808
1 Upland(SPARKLET) ke BMD
$0.02904
1 Upland(SPARKLET) ke DKK
kr0.1823712
1 Upland(SPARKLET) ke HNL
L0.7617192
1 Upland(SPARKLET) ke MUR
1.31406
1 Upland(SPARKLET) ke NAD
$0.5044248
1 Upland(SPARKLET) ke NOK
kr0.28314
1 Upland(SPARKLET) ke NZD
$0.0484968
1 Upland(SPARKLET) ke PAB
B/.0.02904
1 Upland(SPARKLET) ke PGK
K0.1213872
1 Upland(SPARKLET) ke QAR
ر.ق0.1057056
1 Upland(SPARKLET) ke RSD
дин.2.8671192

Upland Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Upland, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Upland Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Upland

Berapakah nilai Upland (SPARKLET) hari ini?
Harga langsung SPARKLET dalam USD ialah 0.02904 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPARKLET ke USD?
Harga semasa SPARKLET ke USD ialah $ 0.02904. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Upland?
Had pasaran untuk SPARKLET ialah $ 6.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPARKLET?
Bekalan edaran SPARKLET ialah 216.59M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPARKLET?
SPARKLET mencapai harga ATH sebanyak 0.1731580337853565 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPARKLET?
SPARKLET melihat harga ATL sebanyak 0.011986767956417886 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPARKLET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPARKLETialah $ 151.17K USD.
Adakah SPARKLET akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPARKLET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPARKLETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:58:04 (UTC+8)

