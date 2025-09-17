Apakah itu Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Tokenomik Upland (SPARKLET)

Memahami tokenomik Upland (SPARKLET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPARKLET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Upland Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Upland, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Upland Berapakah nilai Upland (SPARKLET) hari ini? Harga langsung SPARKLET dalam USD ialah 0.02904 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPARKLET ke USD? $ 0.02904 . Lihat Harga semasa SPARKLET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Upland? Had pasaran untuk SPARKLET ialah $ 6.29M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPARKLET? Bekalan edaran SPARKLET ialah 216.59M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPARKLET? SPARKLET mencapai harga ATH sebanyak 0.1731580337853565 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPARKLET? SPARKLET melihat harga ATL sebanyak 0.011986767956417886 USD . Berapakah jumlah dagangan SPARKLET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPARKLETialah $ 151.17K USD . Adakah SPARKLET akan naik lebih tinggi tahun ini? SPARKLET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPARKLETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

