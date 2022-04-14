Tokenomik Upland (SPARKLET)

Tokenomik Upland (SPARKLET)

Lihat cerapan utama tentang Upland (SPARKLET), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Upland (SPARKLET) Maklumat

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Laman Web Rasmi:
https://upland.me
Kertas putih:
https://guides.upland.me/sparklet
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Upland (SPARKLET) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Upland (SPARKLET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 218.09M
$ 218.09M$ 218.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 29.82M
$ 29.82M$ 29.82M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.1798
$ 0.1798$ 0.1798
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886
Harga Semasa:
$ 0.02982
$ 0.02982$ 0.02982

Tokenomik Upland (SPARKLET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Upland (SPARKLET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPARKLET yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPARKLET yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPARKLET, terokai SPARKLET harga langsung token!

Cara Membeli SPARKLET

Berminat untuk menambah Upland (SPARKLET) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SPARKLET, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Upland (SPARKLET) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SPARKLET membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SPARKLET Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SPARKLET? Halaman ramalan harga SPARKLET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.