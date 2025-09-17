Lagi Mengenai SPCFIN

Maklumat Harga SPCFIN

Tokenomik SPCFIN

Ramalan Harga SPCFIN

Sejarah SPCFIN

SPCFIN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SPCFIN-ke-Fiat

SPCFIN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Storepay Fintech Logo

Storepay FintechHargae(SPCFIN)

1 SPCFIN ke USD Harga Langsung:

$0.0001138
$0.0001138$0.0001138
0.00%1D
USD
Storepay Fintech (SPCFIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:58:11 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001112
$ 0.0001112$ 0.0001112
24J Rendah
$ 0.0001171
$ 0.0001171$ 0.0001171
24J Tinggi

$ 0.0001112
$ 0.0001112$ 0.0001112

$ 0.0001171
$ 0.0001171$ 0.0001171

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+0.53%

+0.53%

Storepay Fintech (SPCFIN) harga masa nyata ialah $ 0.0001138. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPCFIN didagangkan antara $ 0.0001112 rendah dan $ 0.0001171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPCFIN sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPCFIN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Storepay Fintech (SPCFIN) Maklumat Pasaran

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

$ 3.38K
$ 3.38K$ 3.38K

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

70.66B
70.66B 70.66B

70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577

BSC

Had Pasaran semasa Storepay Fintech ialah $ 8.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.38K. Bekalan edaran SPCFIN ialah 70.66B, dengan jumlah bekalan sebanyak 70663460577. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.04M.

Storepay Fintech (SPCFIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Storepay Fintech hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0000116-9.26%
60 Hari$ -0.000024-17.42%
90 Hari$ +0.0000116+11.35%
Perubahan Harga Storepay Fintech Hari Ini

Hari ini, SPCFIN mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStorepay Fintech

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000116 (-9.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Storepay Fintech

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPCFIN mengalami perubahan sebanyak $ -0.000024 (-17.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Storepay Fintech

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000116 (+11.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Storepay Fintech (SPCFIN)?

Semak Storepay Fintechhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Storepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Storepay Fintech pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SPCFIN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Storepay Fintech di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Storepay Fintech anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Storepay Fintech Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Storepay Fintech (SPCFIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Storepay Fintech (SPCFIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Storepay Fintech.

Semak Storepay Fintech ramalan harga sekarang!

Tokenomik Storepay Fintech (SPCFIN)

Memahami tokenomik Storepay Fintech (SPCFIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPCFIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Storepay Fintech (SPCFIN)

Mencari cara membeli Storepay Fintech? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Storepay Fintech di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPCFIN kepada Mata Wang Tempatan

1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke VND
2.994647
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke AUD
A$0.000169562
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke GBP
0.000083074
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke EUR
0.000095592
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke USD
$0.0001138
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke MYR
RM0.00047796
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke TRY
0.004696526
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke JPY
¥0.0166148
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke ARS
ARS$0.167106196
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke RUB
0.00946816
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke INR
0.010012124
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke IDR
Rp1.865573472
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke KRW
0.156965478
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke PHP
0.00646953
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke EGP
￡E.0.005471504
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke BRL
R$0.000602002
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke CAD
C$0.000155906
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke BDT
0.01386084
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke NGN
0.170103688
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke COP
$0.4393818
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke ZAR
R.0.001971016
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke UAH
0.004685146
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke VES
Bs0.018208
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke CLP
$0.1079962
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke PKR
Rs0.032300992
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke KZT
0.061579456
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke THB
฿0.003604046
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke TWD
NT$0.00342538
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke AED
د.إ0.000417646
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke CHF
Fr0.000088764
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke HKD
HK$0.000885364
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke AMD
֏0.04351712
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke MAD
.د.م0.001020786
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke MXN
$0.002081402
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke SAR
ريال0.00042675
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke PLN
0.000407404
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke RON
лв0.000484788
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke SEK
kr0.001049236
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke BGN
лв0.00018777
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke HUF
Ft0.037348022
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke CZK
0.002330624
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke KWD
د.ك0.0000345952
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke ILS
0.000378954
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke AOA
Kz0.103736666
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke BHD
.د.ب0.0000429026
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke BMD
$0.0001138
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke DKK
kr0.000714664
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke HNL
L0.002984974
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke MUR
0.00514945
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke NAD
$0.001976706
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke NOK
kr0.00110955
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke NZD
$0.000190046
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke PAB
B/.0.0001138
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke PGK
K0.000475684
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke QAR
ر.ق0.000414232
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ke RSD
дин.0.011235474

Storepay Fintech Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Storepay Fintech, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Storepay Fintech

Berapakah nilai Storepay Fintech (SPCFIN) hari ini?
Harga langsung SPCFIN dalam USD ialah 0.0001138 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPCFIN ke USD?
Harga semasa SPCFIN ke USD ialah $ 0.0001138. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Storepay Fintech?
Had pasaran untuk SPCFIN ialah $ 8.04M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPCFIN?
Bekalan edaran SPCFIN ialah 70.66B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPCFIN?
SPCFIN mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPCFIN?
SPCFIN melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SPCFIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPCFINialah $ 3.38K USD.
Adakah SPCFIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPCFIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPCFINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:58:11 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SPCFIN-ke-USD

Jumlah

SPCFIN
SPCFIN
USD
USD

1 SPCFIN = 0.0001138 USD

Berdagang SPCFIN

SPCFINUSDT
$0.0001138
$0.0001138$0.0001138
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan