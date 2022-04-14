Tokenomik Storepay Fintech (SPCFIN)

Lihat cerapan utama tentang Storepay Fintech (SPCFIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Storepay Fintech (SPCFIN) Maklumat

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Storepay Fintech (SPCFIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.21M
$ 8.21M$ 8.21M
Jumlah Bekalan:
$ 70.66B
$ 70.66B$ 70.66B
Bekalan Edaran:
$ 70.66B
$ 70.66B$ 70.66B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 8.21M
$ 8.21M
$ 8.21M$ 8.21M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.001
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
Terendah Sepanjang Masa: --
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0001162
$ 0.0001162$ 0.0001162

Tokenomik Storepay Fintech (SPCFIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Storepay Fintech (SPCFIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SPCFIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SPCFIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SPCFIN, terokai SPCFIN harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.