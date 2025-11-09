Spendler Harga Hari Ini

Harga langsung Spendler (SPDL) hari ini ialah $ 0.00000025, dengan 13.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPDL kepada USD penukaran adalah $ 0.00000025 setiap SPDL.

Spendler kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SPDL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPDL didagangkan antara $ 0.00000021 (rendah) dan $ 0.00000025 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SPDL dipindahkan +4.16% dalam sejam terakhir dan -28.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 35.33.

Spendler (SPDL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 35.33$ 35.33 $ 35.33 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.50K$ 2.50K $ 2.50K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Spendler ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 35.33. Bekalan edaran SPDL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.50K.