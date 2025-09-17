Lagi Mengenai SPEC

Maklumat Harga SPEC

Kertas putih SPEC

Laman Web Rasmi SPEC

Tokenomik SPEC

Ramalan Harga SPEC

Sejarah SPEC

SPEC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SPEC-ke-Fiat

SPEC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Spectral Logo

SpectralHargae(SPEC)

1 SPEC ke USD Harga Langsung:

$0.436
$0.436$0.436
+0.11%1D
USD
Spectral (SPEC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:07:16 (UTC+8)

Spectral (SPEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.43
$ 0.43$ 0.43
24J Rendah
$ 0.4614
$ 0.4614$ 0.4614
24J Tinggi

$ 0.43
$ 0.43$ 0.43

$ 0.4614
$ 0.4614$ 0.4614

$ 18.579969338127004
$ 18.579969338127004$ 18.579969338127004

$ 0.41479314779492055
$ 0.41479314779492055$ 0.41479314779492055

-0.58%

+0.11%

-1.03%

-1.03%

Spectral (SPEC) harga masa nyata ialah $ 0.4355. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPEC didagangkan antara $ 0.43 rendah dan $ 0.4614 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPEC sepanjang masa ialah $ 18.579969338127004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.41479314779492055.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPEC telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan -1.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spectral (SPEC) Maklumat Pasaran

No.1361

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

$ 70.89K
$ 70.89K$ 70.89K

$ 43.55M
$ 43.55M$ 43.55M

14.10M
14.10M 14.10M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

14.10%

ETH

Had Pasaran semasa Spectral ialah $ 6.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.89K. Bekalan edaran SPEC ialah 14.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.55M.

Spectral (SPEC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Spectral hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000479+0.11%
30 Hari$ -0.0763-14.91%
60 Hari$ -0.2149-33.05%
90 Hari$ -0.2255-34.12%
Perubahan Harga Spectral Hari Ini

Hari ini, SPEC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000479 (+0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpectral

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0763 (-14.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Spectral

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPEC mengalami perubahan sebanyak $ -0.2149 (-33.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Spectral

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2255 (-34.12%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Spectral (SPEC)?

Semak Spectralhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Spectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Spectral tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spectral pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SPEC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Spectral di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spectral anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spectral Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spectral (SPEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spectral (SPEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spectral.

Semak Spectral ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spectral (SPEC)

Memahami tokenomik Spectral (SPEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spectral (SPEC)

Mencari cara membeli Spectral? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spectral di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPEC kepada Mata Wang Tempatan

1 Spectral(SPEC) ke VND
11,460.1825
1 Spectral(SPEC) ke AUD
A$0.648895
1 Spectral(SPEC) ke GBP
0.317915
1 Spectral(SPEC) ke EUR
0.36582
1 Spectral(SPEC) ke USD
$0.4355
1 Spectral(SPEC) ke MYR
RM1.8291
1 Spectral(SPEC) ke TRY
17.973085
1 Spectral(SPEC) ke JPY
¥63.583
1 Spectral(SPEC) ke ARS
ARS$639.49691
1 Spectral(SPEC) ke RUB
36.2336
1 Spectral(SPEC) ke INR
38.276095
1 Spectral(SPEC) ke IDR
Rp7,139.34312
1 Spectral(SPEC) ke KRW
600.689505
1 Spectral(SPEC) ke PHP
24.732045
1 Spectral(SPEC) ke EGP
￡E.20.93884
1 Spectral(SPEC) ke BRL
R$2.30815
1 Spectral(SPEC) ke CAD
C$0.596635
1 Spectral(SPEC) ke BDT
53.0439
1 Spectral(SPEC) ke NGN
651.9435
1 Spectral(SPEC) ke COP
$1,694.552275
1 Spectral(SPEC) ke ZAR
R.7.54286
1 Spectral(SPEC) ke UAH
17.929535
1 Spectral(SPEC) ke VES
Bs69.68
1 Spectral(SPEC) ke CLP
$413.2895
1 Spectral(SPEC) ke PKR
Rs123.61232
1 Spectral(SPEC) ke KZT
235.65776
1 Spectral(SPEC) ke THB
฿13.79664
1 Spectral(SPEC) ke TWD
NT$13.104195
1 Spectral(SPEC) ke AED
د.إ1.598285
1 Spectral(SPEC) ke CHF
Fr0.33969
1 Spectral(SPEC) ke HKD
HK$3.38819
1 Spectral(SPEC) ke AMD
֏166.5352
1 Spectral(SPEC) ke MAD
.د.م3.906435
1 Spectral(SPEC) ke MXN
$7.965295
1 Spectral(SPEC) ke SAR
ريال1.633125
1 Spectral(SPEC) ke PLN
1.55909
1 Spectral(SPEC) ke RON
лв1.86394
1 Spectral(SPEC) ke SEK
kr4.01531
1 Spectral(SPEC) ke BGN
лв0.718575
1 Spectral(SPEC) ke HUF
Ft142.970295
1 Spectral(SPEC) ke CZK
8.923395
1 Spectral(SPEC) ke KWD
د.ك0.132392
1 Spectral(SPEC) ke ILS
1.450215
1 Spectral(SPEC) ke AOA
Kz399.174945
1 Spectral(SPEC) ke BHD
.د.ب0.1641835
1 Spectral(SPEC) ke BMD
$0.4355
1 Spectral(SPEC) ke DKK
kr2.739295
1 Spectral(SPEC) ke HNL
L11.39268
1 Spectral(SPEC) ke MUR
19.76299
1 Spectral(SPEC) ke NAD
$7.564635
1 Spectral(SPEC) ke NOK
kr4.25048
1 Spectral(SPEC) ke NZD
$0.727285
1 Spectral(SPEC) ke PAB
B/.0.4355
1 Spectral(SPEC) ke PGK
K1.816035
1 Spectral(SPEC) ke QAR
ر.ق1.58522
1 Spectral(SPEC) ke RSD
дин.42.996915

Spectral Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spectral, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Spectral Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spectral

Berapakah nilai Spectral (SPEC) hari ini?
Harga langsung SPEC dalam USD ialah 0.4355 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPEC ke USD?
Harga semasa SPEC ke USD ialah $ 0.4355. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spectral?
Had pasaran untuk SPEC ialah $ 6.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPEC?
Bekalan edaran SPEC ialah 14.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPEC?
SPEC mencapai harga ATH sebanyak 18.579969338127004 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPEC?
SPEC melihat harga ATL sebanyak 0.41479314779492055 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPEC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPECialah $ 70.89K USD.
Adakah SPEC akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:07:16 (UTC+8)

Spectral (SPEC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SPEC-ke-USD

Jumlah

SPEC
SPEC
USD
USD

1 SPEC = 0.4355 USD

Berdagang SPEC

SPECUSDT
$0.436
$0.436$0.436
+0.11%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan