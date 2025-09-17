Apakah itu Spectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Spectral tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spectral pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SPEC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Spectral di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spectral anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spectral Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spectral (SPEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spectral (SPEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spectral.

Semak Spectral ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spectral (SPEC)

Memahami tokenomik Spectral (SPEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spectral (SPEC)

Mencari cara membeli Spectral? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spectral di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPEC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Spectral Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spectral, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spectral Berapakah nilai Spectral (SPEC) hari ini? Harga langsung SPEC dalam USD ialah 0.4355 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPEC ke USD? $ 0.4355 . Lihat Harga semasa SPEC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Spectral? Had pasaran untuk SPEC ialah $ 6.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPEC? Bekalan edaran SPEC ialah 14.10M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPEC? SPEC mencapai harga ATH sebanyak 18.579969338127004 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPEC? SPEC melihat harga ATL sebanyak 0.41479314779492055 USD . Berapakah jumlah dagangan SPEC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPECialah $ 70.89K USD . Adakah SPEC akan naik lebih tinggi tahun ini? SPEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Spectral (SPEC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan