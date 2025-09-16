Lagi Mengenai SPELL

Spell Token

Spell Token Harga (SPELL)

1 SPELL ke USD Harga Langsung:

$0.0004892
$0.0004892$0.0004892
+2.17%1D
USD
Spell Token (SPELL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:59 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004719
$ 0.0004719$ 0.0004719
24J Rendah
$ 0.000494
$ 0.000494$ 0.000494
24J Tinggi

$ 0.0004719
$ 0.0004719$ 0.0004719

$ 0.000494
$ 0.000494$ 0.000494

$ 0.07514751310881196
$ 0.07514751310881196$ 0.07514751310881196

$ 0.000349821697120155
$ 0.000349821697120155$ 0.000349821697120155

-0.23%

+2.17%

+0.16%

+0.16%

Spell Token (SPELL) harga masa nyata ialah $ 0.0004892. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPELL didagangkan antara $ 0.0004719 rendah dan $ 0.000494 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPELL sepanjang masa ialah $ 0.07514751310881196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000349821697120155.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPELL telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +2.17% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spell Token (SPELL) Maklumat Pasaran

No.430

$ 81.56M
$ 81.56M$ 81.56M

$ 328.65K
$ 328.65K$ 328.65K

$ 95.89M
$ 95.89M$ 95.89M

166.73B
166.73B 166.73B

196,008,739,620
196,008,739,620 196,008,739,620

ETH

Had Pasaran semasa Spell Token ialah $ 81.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 328.65K. Bekalan edaran SPELL ialah 166.73B, dengan jumlah bekalan sebanyak 196008739620. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.89M.

Spell Token (SPELL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Spell Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001039+2.17%
30 Hari$ -0.0000156-3.10%
60 Hari$ -0.0000505-9.36%
90 Hari$ +0.00002+4.26%
Perubahan Harga Spell Token Hari Ini

Hari ini, SPELL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001039 (+2.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpell Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000156 (-3.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Spell Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPELL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000505 (-9.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Spell Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00002 (+4.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Spell Token (SPELL)?

Semak Spell Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spell Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SPELL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Spell Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spell Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spell Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spell Token (SPELL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spell Token (SPELL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spell Token.

Semak Spell Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spell Token (SPELL)

Memahami tokenomik Spell Token (SPELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spell Token (SPELL)

Mencari cara membeli Spell Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spell Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPELL kepada Mata Wang Tempatan

1 Spell Token(SPELL) ke VND
12.873298
1 Spell Token(SPELL) ke AUD
A$0.000728908
1 Spell Token(SPELL) ke GBP
0.000357116
1 Spell Token(SPELL) ke EUR
0.000410928
1 Spell Token(SPELL) ke USD
$0.0004892
1 Spell Token(SPELL) ke MYR
RM0.00205464
1 Spell Token(SPELL) ke TRY
0.020194176
1 Spell Token(SPELL) ke JPY
¥0.0714232
1 Spell Token(SPELL) ke ARS
ARS$0.715200616
1 Spell Token(SPELL) ke RUB
0.04053022
1 Spell Token(SPELL) ke INR
0.04307406
1 Spell Token(SPELL) ke IDR
Rp8.019670848
1 Spell Token(SPELL) ke KRW
0.675687932
1 Spell Token(SPELL) ke PHP
0.027869724
1 Spell Token(SPELL) ke EGP
￡E.0.023540304
1 Spell Token(SPELL) ke BRL
R$0.002597652
1 Spell Token(SPELL) ke CAD
C$0.000670204
1 Spell Token(SPELL) ke BDT
0.05958456
1 Spell Token(SPELL) ke NGN
0.731236592
1 Spell Token(SPELL) ke COP
$1.9109375
1 Spell Token(SPELL) ke ZAR
R.0.008497404
1 Spell Token(SPELL) ke UAH
0.020140364
1 Spell Token(SPELL) ke VES
Bs0.078272
1 Spell Token(SPELL) ke CLP
$0.4642508
1 Spell Token(SPELL) ke PKR
Rs0.138854528
1 Spell Token(SPELL) ke KZT
0.264715904
1 Spell Token(SPELL) ke THB
฿0.015502748
1 Spell Token(SPELL) ke TWD
NT$0.014729812
1 Spell Token(SPELL) ke AED
د.إ0.001795364
1 Spell Token(SPELL) ke CHF
Fr0.000381576
1 Spell Token(SPELL) ke HKD
HK$0.003805976
1 Spell Token(SPELL) ke AMD
֏0.18707008
1 Spell Token(SPELL) ke MAD
.د.م0.004388124
1 Spell Token(SPELL) ke MXN
$0.008971928
1 Spell Token(SPELL) ke SAR
ريال0.0018345
1 Spell Token(SPELL) ke PLN
0.001756228
1 Spell Token(SPELL) ke RON
лв0.002093776
1 Spell Token(SPELL) ke SEK
kr0.0045251
1 Spell Token(SPELL) ke BGN
лв0.00080718
1 Spell Token(SPELL) ke HUF
Ft0.161235428
1 Spell Token(SPELL) ke CZK
0.010062844
1 Spell Token(SPELL) ke KWD
د.ك0.000149206
1 Spell Token(SPELL) ke ILS
0.001629036
1 Spell Token(SPELL) ke AOA
Kz0.445940044
1 Spell Token(SPELL) ke BHD
.د.ب0.0001844284
1 Spell Token(SPELL) ke BMD
$0.0004892
1 Spell Token(SPELL) ke DKK
kr0.003086852
1 Spell Token(SPELL) ke HNL
L0.012831716
1 Spell Token(SPELL) ke MUR
0.0221363
1 Spell Token(SPELL) ke NAD
$0.008497404
1 Spell Token(SPELL) ke NOK
kr0.00479416
1 Spell Token(SPELL) ke NZD
$0.000816964
1 Spell Token(SPELL) ke PAB
B/.0.0004892
1 Spell Token(SPELL) ke PGK
K0.002044856
1 Spell Token(SPELL) ke QAR
ر.ق0.001780688
1 Spell Token(SPELL) ke RSD
дин.0.04847972

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spell Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spell Token

Berapakah nilai Spell Token (SPELL) hari ini?
Harga langsung SPELL dalam USD ialah 0.0004892 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPELL ke USD?
Harga semasa SPELL ke USD ialah $ 0.0004892. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spell Token?
Had pasaran untuk SPELL ialah $ 81.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPELL?
Bekalan edaran SPELL ialah 166.73B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPELL?
SPELL mencapai harga ATH sebanyak 0.07514751310881196 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPELL?
SPELL melihat harga ATL sebanyak 0.000349821697120155 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPELL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPELLialah $ 328.65K USD.
Adakah SPELL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:54:59 (UTC+8)

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

