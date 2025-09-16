Apakah itu Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Tokenomik Spell Token (SPELL)

Memahami tokenomik Spell Token (SPELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Spell Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spell Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spell Token Berapakah nilai Spell Token (SPELL) hari ini? Harga langsung SPELL dalam USD ialah 0.0004892 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPELL ke USD? $ 0.0004892 . Lihat Harga semasa SPELL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Spell Token? Had pasaran untuk SPELL ialah $ 81.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPELL? Bekalan edaran SPELL ialah 166.73B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPELL? SPELL mencapai harga ATH sebanyak 0.07514751310881196 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPELL? SPELL melihat harga ATL sebanyak 0.000349821697120155 USD . Berapakah jumlah dagangan SPELL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPELLialah $ 328.65K USD . Adakah SPELL akan naik lebih tinggi tahun ini? SPELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Spell Token (SPELL) Kemas Kini Industri Penting

