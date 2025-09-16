Lagi Mengenai SPK

Spark Logo

SparkHargae(SPK)

1 SPK ke USD Harga Langsung:

$0.0594
-0.78%1D
USD
Spark (SPK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:55:13 (UTC+8)

Spark (SPK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0572
24J Rendah
$ 0.06097
24J Tinggi

$ 0.0572
$ 0.06097
$ 0.18646320548069611
$ 0.0292385971843975
-0.27%

-0.77%

-11.17%

-11.17%

Spark (SPK) harga masa nyata ialah $ 0.05942. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPK didagangkan antara $ 0.0572 rendah dan $ 0.06097 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPK sepanjang masa ialah $ 0.18646320548069611, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0292385971843975.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPK telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan -11.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spark (SPK) Maklumat Pasaran

No.375

$ 101.14M
$ 959.05K
$ 594.20M
1.70B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.02%

BSC

Had Pasaran semasa Spark ialah $ 101.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 959.05K. Bekalan edaran SPK ialah 1.70B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 594.20M.

Spark (SPK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Spark hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000467-0.77%
30 Hari$ -0.02315-28.04%
60 Hari$ +0.02503+72.78%
90 Hari$ +0.00904+17.94%
Perubahan Harga Spark Hari Ini

Hari ini, SPK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000467 (-0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpark

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02315 (-28.04%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Spark

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPK mengalami perubahan sebanyak $ +0.02503 (+72.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Spark

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00904 (+17.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Spark (SPK)?

Semak Sparkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Spark (SPK)

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Spark tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spark pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SPK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Spark di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spark anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spark Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spark (SPK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spark (SPK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spark.

Semak Spark ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spark (SPK)

Memahami tokenomik Spark (SPK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spark (SPK)

Mencari cara membeli Spark? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spark di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPK kepada Mata Wang Tempatan

1 Spark(SPK) ke VND
1,563.6373
1 Spark(SPK) ke AUD
A$0.0885358
1 Spark(SPK) ke GBP
0.0433766
1 Spark(SPK) ke EUR
0.0499128
1 Spark(SPK) ke USD
$0.05942
1 Spark(SPK) ke MYR
RM0.249564
1 Spark(SPK) ke TRY
2.4528576
1 Spark(SPK) ke JPY
¥8.67532
1 Spark(SPK) ke ARS
ARS$86.8708516
1 Spark(SPK) ke RUB
4.922947
1 Spark(SPK) ke INR
5.231931
1 Spark(SPK) ke IDR
Rp974.0982048
1 Spark(SPK) ke KRW
82.0714982
1 Spark(SPK) ke PHP
3.3851574
1 Spark(SPK) ke EGP
￡E.2.8592904
1 Spark(SPK) ke BRL
R$0.3155202
1 Spark(SPK) ke CAD
C$0.0814054
1 Spark(SPK) ke BDT
7.237356
1 Spark(SPK) ke NGN
88.8186392
1 Spark(SPK) ke COP
$232.109375
1 Spark(SPK) ke ZAR
R.1.0321254
1 Spark(SPK) ke UAH
2.4463214
1 Spark(SPK) ke VES
Bs9.5072
1 Spark(SPK) ke CLP
$56.38958
1 Spark(SPK) ke PKR
Rs16.8657728
1 Spark(SPK) ke KZT
32.1533504
1 Spark(SPK) ke THB
฿1.8830198
1 Spark(SPK) ke TWD
NT$1.7891362
1 Spark(SPK) ke AED
د.إ0.2180714
1 Spark(SPK) ke CHF
Fr0.0463476
1 Spark(SPK) ke HKD
HK$0.4622876
1 Spark(SPK) ke AMD
֏22.722208
1 Spark(SPK) ke MAD
.د.م0.5329974
1 Spark(SPK) ke MXN
$1.0897628
1 Spark(SPK) ke SAR
ريال0.222825
1 Spark(SPK) ke PLN
0.2133178
1 Spark(SPK) ke RON
лв0.2543176
1 Spark(SPK) ke SEK
kr0.549635
1 Spark(SPK) ke BGN
лв0.098043
1 Spark(SPK) ke HUF
Ft19.5842378
1 Spark(SPK) ke CZK
1.2222694
1 Spark(SPK) ke KWD
د.ك0.0181231
1 Spark(SPK) ke ILS
0.1978686
1 Spark(SPK) ke AOA
Kz54.1654894
1 Spark(SPK) ke BHD
.د.ب0.02240134
1 Spark(SPK) ke BMD
$0.05942
1 Spark(SPK) ke DKK
kr0.3749402
1 Spark(SPK) ke HNL
L1.5585866
1 Spark(SPK) ke MUR
2.688755
1 Spark(SPK) ke NAD
$1.0321254
1 Spark(SPK) ke NOK
kr0.582316
1 Spark(SPK) ke NZD
$0.0992314
1 Spark(SPK) ke PAB
B/.0.05942
1 Spark(SPK) ke PGK
K0.2483756
1 Spark(SPK) ke QAR
ر.ق0.2162888
1 Spark(SPK) ke RSD
дин.5.888522

Spark Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spark, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Spark Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spark

Berapakah nilai Spark (SPK) hari ini?
Harga langsung SPK dalam USD ialah 0.05942 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPK ke USD?
Harga semasa SPK ke USD ialah $ 0.05942. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spark?
Had pasaran untuk SPK ialah $ 101.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPK?
Bekalan edaran SPK ialah 1.70B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPK?
SPK mencapai harga ATH sebanyak 0.18646320548069611 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPK?
SPK melihat harga ATL sebanyak 0.0292385971843975 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPKialah $ 959.05K USD.
Adakah SPK akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:55:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

