Apakah itu Spark (SPK)

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Tokenomik Spark (SPK)

Memahami tokenomik Spark (SPK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Spark Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spark, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spark Berapakah nilai Spark (SPK) hari ini? Harga langsung SPK dalam USD ialah 0.05942 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SPK ke USD? $ 0.05942 . Lihat Harga semasa SPK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Spark? Had pasaran untuk SPK ialah $ 101.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SPK? Bekalan edaran SPK ialah 1.70B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPK? SPK mencapai harga ATH sebanyak 0.18646320548069611 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPK? SPK melihat harga ATL sebanyak 0.0292385971843975 USD . Berapakah jumlah dagangan SPK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPKialah $ 959.05K USD . Adakah SPK akan naik lebih tinggi tahun ini? SPK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

