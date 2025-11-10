Splendor Harga Hari Ini

Harga langsung Splendor (SPLD) hari ini ialah $ 0.2696, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPLD kepada USD penukaran adalah $ 0.2696 setiap SPLD.

Splendor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SPLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPLD didagangkan antara $ 0.2553 (rendah) dan $ 0.3315 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SPLD dipindahkan -1.25% dalam sejam terakhir dan +34.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 152.22K.

Splendor (SPLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 152.22K$ 152.22K $ 152.22K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.01B$ 7.01B $ 7.01B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 Rantaian Blok Awam SPLENDOR

