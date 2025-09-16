Lagi Mengenai SPOL

$0.000016044
+1.19%1D
SociaPol (SPOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:12:06 (UTC+8)

SociaPol (SPOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000015571
24J Rendah
$ 0.000016856
24J Tinggi

$ 0.000015571
$ 0.000016856
$ 0.000258699937134801
$ 0.000005439326437114
+0.72%

+1.19%

+8.28%

+8.28%

SociaPol (SPOL) harga masa nyata ialah $ 0.000016044. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPOL didagangkan antara $ 0.000015571 rendah dan $ 0.000016856 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPOL sepanjang masa ialah $ 0.000258699937134801, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000005439326437114.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPOL telah berubah sebanyak +0.72% sejak sejam yang lalu, +1.19% dalam 24 jam dan +8.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SociaPol (SPOL) Maklumat Pasaran

No.7634

$ 0.00
$ 145.16K
$ 1.60M
0.00
100,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa SociaPol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 145.16K. Bekalan edaran SPOL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.

SociaPol (SPOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SociaPol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000018868+1.19%
30 Hari$ +0.000002237+16.20%
60 Hari$ +0.000001424+9.74%
90 Hari$ +0.000007762+93.72%
Perubahan Harga SociaPol Hari Ini

Hari ini, SPOL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000018868 (+1.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSociaPol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000002237 (+16.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SociaPol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPOL mengalami perubahan sebanyak $ +0.000001424 (+9.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SociaPol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000007762 (+93.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SociaPol (SPOL)?

Semak SociaPolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SociaPol (SPOL)

SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.

SociaPol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SociaPol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SPOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SociaPol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SociaPol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SociaPol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SociaPol (SPOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SociaPol (SPOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SociaPol.

Semak SociaPol ramalan harga sekarang!

Tokenomik SociaPol (SPOL)

Memahami tokenomik SociaPol (SPOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SPOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SociaPol (SPOL)

Mencari cara membeli SociaPol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SociaPol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SPOL kepada Mata Wang Tempatan

1 SociaPol(SPOL) ke VND
0.42219786
1 SociaPol(SPOL) ke AUD
A$0.00002390556
1 SociaPol(SPOL) ke GBP
0.00001171212
1 SociaPol(SPOL) ke EUR
0.00001347696
1 SociaPol(SPOL) ke USD
$0.000016044
1 SociaPol(SPOL) ke MYR
RM0.0000673848
1 SociaPol(SPOL) ke TRY
0.00066229632
1 SociaPol(SPOL) ke JPY
¥0.002342424
1 SociaPol(SPOL) ke ARS
ARS$0.02345600712
1 SociaPol(SPOL) ke RUB
0.0013348608
1 SociaPol(SPOL) ke INR
0.00141171156
1 SociaPol(SPOL) ke IDR
Rp0.26301635136
1 SociaPol(SPOL) ke KRW
0.02216013324
1 SociaPol(SPOL) ke PHP
0.0009112992
1 SociaPol(SPOL) ke EGP
￡E.0.00077123508
1 SociaPol(SPOL) ke BRL
R$0.00008519364
1 SociaPol(SPOL) ke CAD
C$0.00002198028
1 SociaPol(SPOL) ke BDT
0.0019541592
1 SociaPol(SPOL) ke NGN
0.02398192944
1 SociaPol(SPOL) ke COP
$0.0624280062
1 SociaPol(SPOL) ke ZAR
R.0.00027820296
1 SociaPol(SPOL) ke UAH
0.00066053148
1 SociaPol(SPOL) ke VES
Bs0.00256704
1 SociaPol(SPOL) ke CLP
$0.015225756
1 SociaPol(SPOL) ke PKR
Rs0.00455392896
1 SociaPol(SPOL) ke KZT
0.00868172928
1 SociaPol(SPOL) ke THB
฿0.00050827392
1 SociaPol(SPOL) ke TWD
NT$0.00048260352
1 SociaPol(SPOL) ke AED
د.إ0.00005888148
1 SociaPol(SPOL) ke CHF
Fr0.00001251432
1 SociaPol(SPOL) ke HKD
HK$0.00012482232
1 SociaPol(SPOL) ke AMD
֏0.0061352256
1 SociaPol(SPOL) ke MAD
.د.م0.00014391468
1 SociaPol(SPOL) ke MXN
$0.00029376564
1 SociaPol(SPOL) ke SAR
ريال0.000060165
1 SociaPol(SPOL) ke PLN
0.00005759796
1 SociaPol(SPOL) ke RON
лв0.00006850788
1 SociaPol(SPOL) ke SEK
kr0.00014808612
1 SociaPol(SPOL) ke BGN
лв0.0000264726
1 SociaPol(SPOL) ke HUF
Ft0.00527237928
1 SociaPol(SPOL) ke CZK
0.00032922288
1 SociaPol(SPOL) ke KWD
د.ك0.000004877376
1 SociaPol(SPOL) ke ILS
0.00005342652
1 SociaPol(SPOL) ke AOA
Kz0.01462522908
1 SociaPol(SPOL) ke BHD
.د.ب0.000006048588
1 SociaPol(SPOL) ke BMD
$0.000016044
1 SociaPol(SPOL) ke DKK
kr0.00010091676
1 SociaPol(SPOL) ke HNL
L0.00042083412
1 SociaPol(SPOL) ke MUR
0.000725991
1 SociaPol(SPOL) ke NAD
$0.00027868428
1 SociaPol(SPOL) ke NOK
kr0.00015674988
1 SociaPol(SPOL) ke NZD
$0.00002679348
1 SociaPol(SPOL) ke PAB
B/.0.000016044
1 SociaPol(SPOL) ke PGK
K0.00006706392
1 SociaPol(SPOL) ke QAR
ر.ق0.00005840016
1 SociaPol(SPOL) ke RSD
дин.0.00158610984

SociaPol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SociaPol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SociaPol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SociaPol

Berapakah nilai SociaPol (SPOL) hari ini?
Harga langsung SPOL dalam USD ialah 0.000016044 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SPOL ke USD?
Harga semasa SPOL ke USD ialah $ 0.000016044. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SociaPol?
Had pasaran untuk SPOL ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SPOL?
Bekalan edaran SPOL ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SPOL?
SPOL mencapai harga ATH sebanyak 0.000258699937134801 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SPOL?
SPOL melihat harga ATL sebanyak 0.000005439326437114 USD.
Berapakah jumlah dagangan SPOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPOLialah $ 145.16K USD.
Adakah SPOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SPOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:12:06 (UTC+8)

SociaPol (SPOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

