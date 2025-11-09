Spheron Network Harga Hari Ini

Harga langsung Spheron Network (SPON) hari ini ialah $ 0.0131, dengan 4.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPON kepada USD penukaran adalah $ 0.0131 setiap SPON.

Spheron Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SPON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPON didagangkan antara $ 0.01229 (rendah) dan $ 0.01312 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SPON dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan -15.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 94.48K.

Spheron Network (SPON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 94.48K$ 94.48K $ 94.48K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.10M$ 13.10M $ 13.10M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

