SPDR S P 500 ETF Harga Hari Ini

Harga langsung SPDR S P 500 ETF (SPYON) hari ini ialah $ 653.29, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPYON kepada USD penukaran adalah $ 653.29 setiap SPYON.

SPDR S P 500 ETF kini berada pada kedudukan #737 mengikut permodalan pasaran pada $ 24.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 37.02K SPYON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPYON didagangkan antara $ 644.51 (rendah) dan $ 706.24 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 690.6831306581166, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 640.4052156827559.

Dalam prestasi jangka pendek, SPYON dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -6.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.23K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Maklumat Pasaran

