BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga SPDR S P 500 ETF langsung hari ini ialah 653.29 USD.SPYON modal pasaran ialah 24,185,538.8099806569 USD. Jejaki masa nyata SPYON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga SPDR S P 500 ETF langsung hari ini ialah 653.29 USD.SPYON modal pasaran ialah 24,185,538.8099806569 USD. Jejaki masa nyata SPYON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SPYON

Maklumat Harga SPYON

Apakah SPYON

Laman Web Rasmi SPYON

Tokenomik SPYON

Ramalan Harga SPYON

Sejarah SPYON

SPYON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SPYON-ke-Fiat

SPYON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SPDR S P 500 ETF Logo

SPDR S P 500 ETFHargae(SPYON)

1 SPYON ke USD Harga Langsung:

$653.29
$653.29$653.29
+0.01%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:42 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF Harga Hari Ini

Harga langsung SPDR S P 500 ETF (SPYON) hari ini ialah $ 653.29, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPYON kepada USD penukaran adalah $ 653.29 setiap SPYON.

SPDR S P 500 ETF kini berada pada kedudukan #737 mengikut permodalan pasaran pada $ 24.19M, dengan bekalan edaran sebanyak 37.02K SPYON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPYON didagangkan antara $ 644.51 (rendah) dan $ 706.24 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 690.6831306581166, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 640.4052156827559.

Dalam prestasi jangka pendek, SPYON dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -6.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.23K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Maklumat Pasaran

No.737

$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M

$ 60.23K
$ 60.23K$ 60.23K

$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M

37.02K
37.02K 37.02K

37,021.13733561
37,021.13733561 37,021.13733561

ETH

Had Pasaran semasa SPDR S P 500 ETF ialah $ 24.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.23K. Bekalan edaran SPYON ialah 37.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 37021.13733561. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.19M.

SPDR S P 500 ETF Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 644.51
$ 644.51$ 644.51
24J Rendah
$ 706.24
$ 706.24$ 706.24
24J Tinggi

$ 644.51
$ 644.51$ 644.51

$ 706.24
$ 706.24$ 706.24

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

+0.02%

+0.01%

-6.31%

-6.31%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SPDR S P 500 ETF hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0653+0.01%
30 Hari$ -6.73-1.02%
60 Hari$ +1.1+0.16%
90 Hari$ +53.29+8.88%
Perubahan Harga SPDR S P 500 ETF Hari Ini

Hari ini, SPYON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0653 (+0.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSPDR S P 500 ETF

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -6.73 (-1.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SPDR S P 500 ETF

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPYON mengalami perubahan sebanyak $ +1.1 (+0.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SPDR S P 500 ETF

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +53.29 (+8.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Semak SPDR S P 500 ETFhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk SPDR S P 500 ETF

Cerapan dipacu AI yang menganalisis SPDR S P 500 ETF pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga SPDR S P 500 ETF?

SPDR S&P 500 ETF (SPY) prices are influenced by: 1) Performance of S&P 500 constituent stocks 2) Market sentiment and investor demand 3) Economic indicators like GDP, inflation, employment 4) Federal Reserve monetary policy and interest rates 5) Geopolitical events 6) Trading volume and liquidity.

Mengapa orang ingin tahu harga SPDR S P 500 ETF hari ini?

People want to know SPY price today because it tracks the S&P 500 index, representing 500 largest US companies. As a popular ETF, its daily price reflects overall market performance, helping investors make trading decisions, assess portfolio value, and gauge economic sentiment.

Ramalan Harga untuk SPDR S P 500 ETF

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPYON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SPDR S P 500 ETF berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga SPDR S P 500 ETF yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SPYON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik SPDR S P 500 ETF Ramalan Harga.

Perihal SPDR S P 500 ETF

SPYON is a cryptocurrency asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to maintain control over their assets without the need for intermediaries. SPYON operates on a blockchain network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to its stability in the volatile crypto market. Typical uses of SPYON include making payments, lending and borrowing, and participating in decentralized exchanges, reflecting its versatility in the DeFi ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur SPDR S P 500 ETF dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan SPDR S P 500 ETF? Membeli SPYON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli SPDR S P 500 ETF. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan SPDR S P 500 ETF (SPYON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 37.02K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan SPDR S P 500 ETF akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan SPDR S P 500 ETF

Memiliki SPDR S P 500 ETF membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli SPDR S P 500 ETF (SPYON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SPDR S P 500 ETF, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SPDR S P 500 ETF Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SPDR S P 500 ETF

Berapakah nilai 1 SPDR S P 500 ETF pada tahun 2030?
Jika SPDR S P 500 ETF berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga SPDR S P 500 ETF berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:42 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang SPDR S P 500 ETF

SPYON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek SPYON dengan leveraj. Terokai SPYON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan SPDR S P 500 ETF (SPYON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga SPDR S P 500 ETF langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
SPYON/USDT
$653.29
$653.29$653.29
+0.01%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04339
$0.04339$0.04339

+116.95%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1185
$0.1185$0.1185

+24.73%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

HODL

HODL

HODL

$0.000008990
$0.000008990$0.000008990

+156.85%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003300
$0.000003300$0.000003300

+26.92%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00194
$0.00194$0.00194

+33.79%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0006928
$0.0006928$0.0006928

+37.78%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001897
$0.0000001897$0.0000001897

+45.92%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SPYON-ke-USD

Jumlah

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 653.29 USD