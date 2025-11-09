BursaDEX+
Harga SP500 xStock langsung hari ini ialah 661.39 USD.SPYX modal pasaran ialah 15,971,999.535680994 USD. Jejaki masa nyata SPYX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 SPYX ke USD Harga Langsung:

$661.39
$661.39
-0.16%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:49:13 (UTC+8)

SP500 xStock Harga Hari Ini

Harga langsung SP500 xStock (SPYX) hari ini ialah $ 661.39, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPYX kepada USD penukaran adalah $ 661.39 setiap SPYX.

SP500 xStock kini berada pada kedudukan #911 mengikut permodalan pasaran pada $ 15.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 24.15K SPYX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPYX didagangkan antara $ 647.37 (rendah) dan $ 690.75 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 692.479563624506, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 594.884270877716.

Dalam prestasi jangka pendek, SPYX dipindahkan -0.98% dalam sejam terakhir dan -2.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.42K.

SP500 xStock (SPYX) Maklumat Pasaran

No.911

$ 15.97M
$ 15.97M

$ 56.42K
$ 56.42K

$ 15.97M
$ 15.97M

24.15K
24.15K

--
--

24,149.1397446
24,149.1397446

SOL

Had Pasaran semasa SP500 xStock ialah $ 15.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.42K. Bekalan edaran SPYX ialah 24.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24149.1397446. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.97M.

SP500 xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 647.37
$ 647.37
24J Rendah
$ 690.75
$ 690.75
24J Tinggi

$ 647.37
$ 647.37

$ 690.75
$ 690.75

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716

-0.98%

-0.16%

-2.48%

-2.48%

SP500 xStock (SPYX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SP500 xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.0599-0.16%
30 Hari$ -4.84-0.73%
60 Hari$ +28.35+4.47%
90 Hari$ +31+4.91%
Perubahan Harga SP500 xStock Hari Ini

Hari ini, SPYX mencatatkan perubahan sebanyak $ -1.0599 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSP500 xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -4.84 (-0.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SP500 xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SPYX mengalami perubahan sebanyak $ +28.35 (+4.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SP500 xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +31 (+4.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SP500 xStock (SPYX)?

Semak SP500 xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk SP500 xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis SP500 xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga SP500 xStock?

SPYX prices are influenced by: 1) Overall S&P 500 market performance since it tracks the index, 2) Individual stock weightings and sector rotations within the S&P 500, 3) Economic indicators like GDP, inflation, and employment data, 4) Federal Reserve monetary policy and interest rate changes, 5) ETF-specific factors including expense ratios, trading volume, and fund flows, 6) Market sentiment and investor risk appetite, 7) Corporate earnings reports from major S&P 500 companies.

Mengapa orang ingin tahu harga SP500 xStock hari ini?

People want to know SPYX price today because it's an inverse ETF that moves opposite to the S&P 500. Traders use it for hedging portfolios, speculating on market declines, or short-term trading strategies. Daily price monitoring helps them time entries/exits and manage risk.

Ramalan Harga untuk SP500 xStock

SP500 xStock (SPYX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPYX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
SP500 xStock (SPYX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SP500 xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga SP500 xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SPYX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik SP500 xStock Ramalan Harga.

Perihal SP500 xStock

SPYX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to provide users with a decentralized and secure method of conducting transactions. The primary purpose of SPYX is to serve as a utility token within its ecosystem, facilitating various operations and services. It is often used in decentralized applications (dApps) and for transactions within the crypto community. The issuance of SPYX is determined by smart contracts, ensuring transparency and predictability in its supply. As a part of the broader Ethereum ecosystem, SPYX contributes to the expansion of blockchain technology and its applications in various sectors.

Bagaimana untuk membeli & Melabur SP500 xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan SP500 xStock? Membeli SPYX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli SP500 xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan SP500 xStock (SPYX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 24.15K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan SP500 xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli SP500 xStock (SPYX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan SP500 xStock

Memiliki SP500 xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli SP500 xStock (SPYX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SP500 xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web SP500 xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SP500 xStock

Berapakah nilai 1 SP500 xStock pada tahun 2030?
Jika SP500 xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga SP500 xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:49:13 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

