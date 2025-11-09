SP500 xStock Harga Hari Ini

Harga langsung SP500 xStock (SPYX) hari ini ialah $ 661.39, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SPYX kepada USD penukaran adalah $ 661.39 setiap SPYX.

SP500 xStock kini berada pada kedudukan #911 mengikut permodalan pasaran pada $ 15.97M, dengan bekalan edaran sebanyak 24.15K SPYX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPYX didagangkan antara $ 647.37 (rendah) dan $ 690.75 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 692.479563624506, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 594.884270877716.

Dalam prestasi jangka pendek, SPYX dipindahkan -0.98% dalam sejam terakhir dan -2.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.42K.

SP500 xStock (SPYX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa SP500 xStock ialah $ 15.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.42K. Bekalan edaran SPYX ialah 24.15K, dengan jumlah bekalan sebanyak 24149.1397446. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.97M.