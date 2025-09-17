Lagi Mengenai SQD

Subsquid Logo

SubsquidHargae(SQD)

1 SQD ke USD Harga Langsung:

$0.08016
$0.08016$0.08016
-0.54%1D
USD
Subsquid (SQD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:28:41 (UTC+8)

Subsquid (SQD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07914
$ 0.07914$ 0.07914
24J Rendah
$ 0.08252
$ 0.08252$ 0.08252
24J Tinggi

$ 0.07914
$ 0.07914$ 0.07914

$ 0.08252
$ 0.08252$ 0.08252

$ 0.28647939149743795
$ 0.28647939149743795$ 0.28647939149743795

$ 0.022870639298236413
$ 0.022870639298236413$ 0.022870639298236413

-1.05%

-0.54%

-0.25%

-0.25%

Subsquid (SQD) harga masa nyata ialah $ 0.08016. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQD didagangkan antara $ 0.07914 rendah dan $ 0.08252 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQD sepanjang masa ialah $ 0.28647939149743795, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.022870639298236413.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQD telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -0.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Subsquid (SQD) Maklumat Pasaran

No.514

$ 60.35M
$ 60.35M$ 60.35M

$ 69.55K
$ 69.55K$ 69.55K

$ 107.17M
$ 107.17M$ 107.17M

752.89M
752.89M 752.89M

1,337,000,000
1,337,000,000 1,337,000,000

1,336,997,653.5180118
1,336,997,653.5180118 1,336,997,653.5180118

56.31%

ARB

Had Pasaran semasa Subsquid ialah $ 60.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.55K. Bekalan edaran SQD ialah 752.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1336997653.5180118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.17M.

Subsquid (SQD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Subsquid hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004352-0.54%
30 Hari$ -0.05098-38.88%
60 Hari$ -0.05409-40.30%
90 Hari$ -0.11908-59.77%
Perubahan Harga Subsquid Hari Ini

Hari ini, SQD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004352 (-0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSubsquid

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.05098 (-38.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Subsquid

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SQD mengalami perubahan sebanyak $ -0.05409 (-40.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Subsquid

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.11908 (-59.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Subsquid (SQD)?

Semak Subsquidhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Subsquid tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Subsquid pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SQD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Subsquid di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Subsquid anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Subsquid Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Subsquid (SQD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Subsquid (SQD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Subsquid.

Semak Subsquid ramalan harga sekarang!

Tokenomik Subsquid (SQD)

Memahami tokenomik Subsquid (SQD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SQD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Subsquid (SQD)

Mencari cara membeli Subsquid? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Subsquid di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SQD kepada Mata Wang Tempatan

Subsquid Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Subsquid, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Subsquid Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Subsquid

Berapakah nilai Subsquid (SQD) hari ini?
Harga langsung SQD dalam USD ialah 0.08016 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SQD ke USD?
Harga semasa SQD ke USD ialah $ 0.08016. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Subsquid?
Had pasaran untuk SQD ialah $ 60.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SQD?
Bekalan edaran SQD ialah 752.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SQD?
SQD mencapai harga ATH sebanyak 0.28647939149743795 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SQD?
SQD melihat harga ATL sebanyak 0.022870639298236413 USD.
Berapakah jumlah dagangan SQD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SQDialah $ 69.55K USD.
Adakah SQD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SQD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SQDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:28:41 (UTC+8)

Subsquid (SQD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SQD-ke-USD

Jumlah

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0.08015 USD

Berdagang SQD

SQDUSDT
$0.08016
$0.08016$0.08016
-0.57%

