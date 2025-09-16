Apakah itu SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SubQuery Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SQT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang SubQuery Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SubQuery Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SubQuery Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SubQuery Network (SQT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SubQuery Network (SQT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SubQuery Network.

Semak SubQuery Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik SubQuery Network (SQT)

Memahami tokenomik SubQuery Network (SQT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SQT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SubQuery Network (SQT)

Mencari cara membeli SubQuery Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SubQuery Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SQT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

SubQuery Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SubQuery Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SubQuery Network Berapakah nilai SubQuery Network (SQT) hari ini? Harga langsung SQT dalam USD ialah 0.0007647 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SQT ke USD? $ 0.0007647 . Lihat Harga semasa SQT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SubQuery Network? Had pasaran untuk SQT ialah $ 2.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SQT? Bekalan edaran SQT ialah 2.89B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SQT? SQT mencapai harga ATH sebanyak 0.05551085304479353 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SQT? SQT melihat harga ATL sebanyak 0.000725917960057899 USD . Berapakah jumlah dagangan SQT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SQTialah $ 57.85K USD . Adakah SQT akan naik lebih tinggi tahun ini? SQT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SQTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SubQuery Network (SQT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)