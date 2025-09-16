Lagi Mengenai SQT

Maklumat Harga SQT

Kertas putih SQT

Laman Web Rasmi SQT

Tokenomik SQT

Ramalan Harga SQT

Sejarah SQT

SQT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SQT-ke-Fiat

SQT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SubQuery Network Logo

SubQuery NetworkHargae(SQT)

1 SQT ke USD Harga Langsung:

$0.0007649
$0.0007649$0.0007649
-0.40%1D
USD
SubQuery Network (SQT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:55:34 (UTC+8)

SubQuery Network (SQT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007461
$ 0.0007461$ 0.0007461
24J Rendah
$ 0.0007781
$ 0.0007781$ 0.0007781
24J Tinggi

$ 0.0007461
$ 0.0007461$ 0.0007461

$ 0.0007781
$ 0.0007781$ 0.0007781

$ 0.05551085304479353
$ 0.05551085304479353$ 0.05551085304479353

$ 0.000725917960057899
$ 0.000725917960057899$ 0.000725917960057899

-0.72%

-0.40%

-3.18%

-3.18%

SubQuery Network (SQT) harga masa nyata ialah $ 0.0007647. Sepanjang 24 jam yang lalu, SQT didagangkan antara $ 0.0007461 rendah dan $ 0.0007781 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SQT sepanjang masa ialah $ 0.05551085304479353, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000725917960057899.

Dari segi prestasi jangka pendek, SQT telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan -3.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SubQuery Network (SQT) Maklumat Pasaran

No.1821

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 57.85K
$ 57.85K$ 57.85K

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

2.89B
2.89B 2.89B

10,176,265,717.873138
10,176,265,717.873138 10,176,265,717.873138

ETH

Had Pasaran semasa SubQuery Network ialah $ 2.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.85K. Bekalan edaran SQT ialah 2.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10176265717.873138. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.78M.

SubQuery Network (SQT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SubQuery Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000003072-0.40%
30 Hari$ -0.0001944-20.27%
60 Hari$ -0.0003743-32.87%
90 Hari$ -0.0003363-30.55%
Perubahan Harga SubQuery Network Hari Ini

Hari ini, SQT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000003072 (-0.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSubQuery Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001944 (-20.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SubQuery Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SQT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0003743 (-32.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SubQuery Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0003363 (-30.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SubQuery Network (SQT)?

Semak SubQuery Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SubQuery Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SQT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SubQuery Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SubQuery Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SubQuery Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SubQuery Network (SQT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SubQuery Network (SQT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SubQuery Network.

Semak SubQuery Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik SubQuery Network (SQT)

Memahami tokenomik SubQuery Network (SQT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SQT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SubQuery Network (SQT)

Mencari cara membeli SubQuery Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SubQuery Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SQT kepada Mata Wang Tempatan

1 SubQuery Network(SQT) ke VND
20.1230805
1 SubQuery Network(SQT) ke AUD
A$0.001139403
1 SubQuery Network(SQT) ke GBP
0.000558231
1 SubQuery Network(SQT) ke EUR
0.000642348
1 SubQuery Network(SQT) ke USD
$0.0007647
1 SubQuery Network(SQT) ke MYR
RM0.00321174
1 SubQuery Network(SQT) ke TRY
0.031566816
1 SubQuery Network(SQT) ke JPY
¥0.1116462
1 SubQuery Network(SQT) ke ARS
ARS$1.117976106
1 SubQuery Network(SQT) ke RUB
0.063355395
1 SubQuery Network(SQT) ke INR
0.067331835
1 SubQuery Network(SQT) ke IDR
Rp12.536063568
1 SubQuery Network(SQT) ke KRW
1.056211287
1 SubQuery Network(SQT) ke PHP
0.043564959
1 SubQuery Network(SQT) ke EGP
￡E.0.036797364
1 SubQuery Network(SQT) ke BRL
R$0.004060557
1 SubQuery Network(SQT) ke CAD
C$0.001047639
1 SubQuery Network(SQT) ke BDT
0.09314046
1 SubQuery Network(SQT) ke NGN
1.143042972
1 SubQuery Network(SQT) ke COP
$2.987109375
1 SubQuery Network(SQT) ke ZAR
R.0.013282839
1 SubQuery Network(SQT) ke UAH
0.031482699
1 SubQuery Network(SQT) ke VES
Bs0.122352
1 SubQuery Network(SQT) ke CLP
$0.7257003
1 SubQuery Network(SQT) ke PKR
Rs0.217052448
1 SubQuery Network(SQT) ke KZT
0.413794464
1 SubQuery Network(SQT) ke THB
฿0.024233343
1 SubQuery Network(SQT) ke TWD
NT$0.023025117
1 SubQuery Network(SQT) ke AED
د.إ0.002806449
1 SubQuery Network(SQT) ke CHF
Fr0.000596466
1 SubQuery Network(SQT) ke HKD
HK$0.005949366
1 SubQuery Network(SQT) ke AMD
֏0.29242128
1 SubQuery Network(SQT) ke MAD
.د.م0.006859359
1 SubQuery Network(SQT) ke MXN
$0.014024598
1 SubQuery Network(SQT) ke SAR
ريال0.002867625
1 SubQuery Network(SQT) ke PLN
0.002745273
1 SubQuery Network(SQT) ke RON
лв0.003272916
1 SubQuery Network(SQT) ke SEK
kr0.007073475
1 SubQuery Network(SQT) ke BGN
лв0.001261755
1 SubQuery Network(SQT) ke HUF
Ft0.252037473
1 SubQuery Network(SQT) ke CZK
0.015729879
1 SubQuery Network(SQT) ke KWD
د.ك0.0002332335
1 SubQuery Network(SQT) ke ILS
0.002546451
1 SubQuery Network(SQT) ke AOA
Kz0.697077579
1 SubQuery Network(SQT) ke BHD
.د.ب0.0002882919
1 SubQuery Network(SQT) ke BMD
$0.0007647
1 SubQuery Network(SQT) ke DKK
kr0.004825257
1 SubQuery Network(SQT) ke HNL
L0.020058081
1 SubQuery Network(SQT) ke MUR
0.034602675
1 SubQuery Network(SQT) ke NAD
$0.013282839
1 SubQuery Network(SQT) ke NOK
kr0.00749406
1 SubQuery Network(SQT) ke NZD
$0.001277049
1 SubQuery Network(SQT) ke PAB
B/.0.0007647
1 SubQuery Network(SQT) ke PGK
K0.003196446
1 SubQuery Network(SQT) ke QAR
ر.ق0.002783508
1 SubQuery Network(SQT) ke RSD
дин.0.07578177

SubQuery Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SubQuery Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SubQuery Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SubQuery Network

Berapakah nilai SubQuery Network (SQT) hari ini?
Harga langsung SQT dalam USD ialah 0.0007647 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SQT ke USD?
Harga semasa SQT ke USD ialah $ 0.0007647. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SubQuery Network?
Had pasaran untuk SQT ialah $ 2.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SQT?
Bekalan edaran SQT ialah 2.89B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SQT?
SQT mencapai harga ATH sebanyak 0.05551085304479353 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SQT?
SQT melihat harga ATL sebanyak 0.000725917960057899 USD.
Berapakah jumlah dagangan SQT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SQTialah $ 57.85K USD.
Adakah SQT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SQT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SQTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:55:34 (UTC+8)

SubQuery Network (SQT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SQT-ke-USD

Jumlah

SQT
SQT
USD
USD

1 SQT = 0.0007647 USD

Berdagang SQT

SQTUSDT
$0.0007649
$0.0007649$0.0007649
-0.44%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan