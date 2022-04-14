Tokenomik Safe Road Club (SRC)

Tokenomik Safe Road Club (SRC)

Lihat cerapan utama tentang Safe Road Club (SRC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Safe Road Club (SRC) Maklumat

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Laman Web Rasmi:
https://saferoadclub.app/
Kertas putih:
https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb

Safe Road Club (SRC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Safe Road Club (SRC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 14.732
$ 14.732$ 14.732
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.005706798574656465
$ 0.005706798574656465$ 0.005706798574656465
Harga Semasa:
$ 0.002959
$ 0.002959$ 0.002959

Tokenomik Safe Road Club (SRC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Safe Road Club (SRC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SRC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SRC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SRC, terokai SRC harga langsung token!

Cara Membeli SRC

Berminat untuk menambah Safe Road Club (SRC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SRC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Safe Road Club (SRC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SRC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SRC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SRC? Halaman ramalan harga SRC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.