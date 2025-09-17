Apakah itu Serum (SRM)

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Serum Berapakah nilai Serum (SRM) hari ini? Harga langsung SRM dalam USD ialah 0.01324 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SRM ke USD? $ 0.01324 . Lihat Harga semasa SRM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Serum? Had pasaran untuk SRM ialah $ 3.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SRM? Bekalan edaran SRM ialah 263.24M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SRM? SRM mencapai harga ATH sebanyak 13.72061656 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SRM? SRM melihat harga ATL sebanyak 0.008212003055769157 USD . Berapakah jumlah dagangan SRM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SRMialah $ 80.06K USD . Adakah SRM akan naik lebih tinggi tahun ini? SRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

