SerumHargae(SRM)

1 SRM ke USD Harga Langsung:

$0.01324
-1.78%1D
USD
Serum (SRM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:28:49 (UTC+8)

Serum (SRM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01275
24J Rendah
$ 0.01895
24J Tinggi

$ 0.01275
$ 0.01895
$ 13.72061656
$ 0.008212003055769157
+0.30%

-1.78%

+16.14%

+16.14%

Serum (SRM) harga masa nyata ialah $ 0.01324. Sepanjang 24 jam yang lalu, SRM didagangkan antara $ 0.01275 rendah dan $ 0.01895 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SRM sepanjang masa ialah $ 13.72061656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008212003055769157.

Dari segi prestasi jangka pendek, SRM telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -1.78% dalam 24 jam dan +16.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Serum (SRM) Maklumat Pasaran

No.1543

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 80.06K
$ 80.06K$ 80.06K

$ 14.47M
$ 14.47M$ 14.47M

263.24M
1,092,844,982
ETH

Had Pasaran semasa Serum ialah $ 3.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.06K. Bekalan edaran SRM ialah 263.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1092844982. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.47M.

Serum (SRM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Serum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002399-1.78%
30 Hari$ +0.00034+2.63%
60 Hari$ -0.00102-7.16%
90 Hari$ -0.0009-6.37%
Perubahan Harga Serum Hari Ini

Hari ini, SRM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002399 (-1.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSerum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00034 (+2.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Serum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SRM mengalami perubahan sebanyak $ -0.00102 (-7.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Serum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0009 (-6.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Serum (SRM)?

Semak Serumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Serum (SRM)

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Serum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Serum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SRM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Serum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Serum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Serum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Serum (SRM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Serum (SRM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Serum.

Semak Serum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Serum (SRM)

Memahami tokenomik Serum (SRM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SRM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Serum (SRM)

Mencari cara membeli Serum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Serum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SRM kepada Mata Wang Tempatan

1 Serum(SRM) ke VND
348.4106
1 Serum(SRM) ke AUD
A$0.0197276
1 Serum(SRM) ke GBP
0.0096652
1 Serum(SRM) ke EUR
0.0111216
1 Serum(SRM) ke USD
$0.01324
1 Serum(SRM) ke MYR
RM0.055608
1 Serum(SRM) ke TRY
0.5464148
1 Serum(SRM) ke JPY
¥1.93304
1 Serum(SRM) ke ARS
ARS$19.3849488
1 Serum(SRM) ke RUB
1.1014356
1 Serum(SRM) ke INR
1.16512
1 Serum(SRM) ke IDR
Rp217.0491456
1 Serum(SRM) ke KRW
18.2872204
1 Serum(SRM) ke PHP
0.7536208
1 Serum(SRM) ke EGP
￡E.0.6364468
1 Serum(SRM) ke BRL
R$0.070172
1 Serum(SRM) ke CAD
C$0.0181388
1 Serum(SRM) ke BDT
1.612632
1 Serum(SRM) ke NGN
19.7906224
1 Serum(SRM) ke COP
$51.517502
1 Serum(SRM) ke ZAR
R.0.2298464
1 Serum(SRM) ke UAH
0.5450908
1 Serum(SRM) ke VES
Bs2.1184
1 Serum(SRM) ke CLP
$12.578
1 Serum(SRM) ke PKR
Rs3.7580416
1 Serum(SRM) ke KZT
7.1644288
1 Serum(SRM) ke THB
฿0.419708
1 Serum(SRM) ke TWD
NT$0.3986564
1 Serum(SRM) ke AED
د.إ0.0485908
1 Serum(SRM) ke CHF
Fr0.0103272
1 Serum(SRM) ke HKD
HK$0.1030072
1 Serum(SRM) ke AMD
֏5.062976
1 Serum(SRM) ke MAD
.د.م0.1187628
1 Serum(SRM) ke MXN
$0.2420272
1 Serum(SRM) ke SAR
ريال0.04965
1 Serum(SRM) ke PLN
0.0473992
1 Serum(SRM) ke RON
лв0.0565348
1 Serum(SRM) ke SEK
kr0.1222052
1 Serum(SRM) ke BGN
лв0.021846
1 Serum(SRM) ke HUF
Ft4.3523852
1 Serum(SRM) ke CZK
0.2715524
1 Serum(SRM) ke KWD
د.ك0.00402496
1 Serum(SRM) ke ILS
0.0440892
1 Serum(SRM) ke AOA
Kz12.0691868
1 Serum(SRM) ke BHD
.د.ب0.00497824
1 Serum(SRM) ke BMD
$0.01324
1 Serum(SRM) ke DKK
kr0.0832796
1 Serum(SRM) ke HNL
L0.3472852
1 Serum(SRM) ke MUR
0.59911
1 Serum(SRM) ke NAD
$0.2299788
1 Serum(SRM) ke NOK
kr0.1293548
1 Serum(SRM) ke NZD
$0.0221108
1 Serum(SRM) ke PAB
B/.0.01324
1 Serum(SRM) ke PGK
K0.0553432
1 Serum(SRM) ke QAR
ر.ق0.0481936
1 Serum(SRM) ke RSD
дин.1.308774

Serum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Serum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Serum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Serum

Berapakah nilai Serum (SRM) hari ini?
Harga langsung SRM dalam USD ialah 0.01324 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SRM ke USD?
Harga semasa SRM ke USD ialah $ 0.01324. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Serum?
Had pasaran untuk SRM ialah $ 3.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SRM?
Bekalan edaran SRM ialah 263.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SRM?
SRM mencapai harga ATH sebanyak 13.72061656 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SRM?
SRM melihat harga ATL sebanyak 0.008212003055769157 USD.
Berapakah jumlah dagangan SRM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SRMialah $ 80.06K USD.
Adakah SRM akan naik lebih tinggi tahun ini?
SRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:28:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

