Lagi Mengenai SRX

Maklumat Harga SRX

Kertas putih SRX

Laman Web Rasmi SRX

Tokenomik SRX

Ramalan Harga SRX

Sejarah SRX

SRX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SRX-ke-Fiat

SRX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

StorX Network Logo

StorX NetworkHargae(SRX)

1 SRX ke USD Harga Langsung:

$0.0953
$0.0953$0.0953
0.00%1D
USD
StorX Network (SRX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:28:28 (UTC+8)

StorX Network (SRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09276
$ 0.09276$ 0.09276
24J Rendah
$ 0.09654
$ 0.09654$ 0.09654
24J Tinggi

$ 0.09276
$ 0.09276$ 0.09276

$ 0.09654
$ 0.09654$ 0.09654

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-0.69%

-0.69%

StorX Network (SRX) harga masa nyata ialah $ 0.0953. Sepanjang 24 jam yang lalu, SRX didagangkan antara $ 0.09276 rendah dan $ 0.09654 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SRX sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SRX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StorX Network (SRX) Maklumat Pasaran

--
----

$ 109.14
$ 109.14$ 109.14

$ 54.86M
$ 54.86M$ 54.86M

--
----

575,617,799
575,617,799 575,617,799

XDC

Had Pasaran semasa StorX Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.14. Bekalan edaran SRX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 575617799. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.86M.

StorX Network (SRX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StorX Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.03888+68.91%
60 Hari$ +0.04264+80.97%
90 Hari$ +0.0703+281.20%
Perubahan Harga StorX Network Hari Ini

Hari ini, SRX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStorX Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.03888 (+68.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StorX Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SRX mengalami perubahan sebanyak $ +0.04264 (+80.97%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StorX Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0703 (+281.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StorX Network (SRX)?

Semak StorX Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StorX Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SRX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang StorX Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StorX Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StorX Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StorX Network (SRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StorX Network (SRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StorX Network.

Semak StorX Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik StorX Network (SRX)

Memahami tokenomik StorX Network (SRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli StorX Network (SRX)

Mencari cara membeli StorX Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah StorX Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SRX kepada Mata Wang Tempatan

1 StorX Network(SRX) ke VND
2,507.8195
1 StorX Network(SRX) ke AUD
A$0.141997
1 StorX Network(SRX) ke GBP
0.069569
1 StorX Network(SRX) ke EUR
0.080052
1 StorX Network(SRX) ke USD
$0.0953
1 StorX Network(SRX) ke MYR
RM0.398354
1 StorX Network(SRX) ke TRY
3.933031
1 StorX Network(SRX) ke JPY
¥13.8185
1 StorX Network(SRX) ke ARS
ARS$140.353075
1 StorX Network(SRX) ke RUB
8.006153
1 StorX Network(SRX) ke INR
8.358763
1 StorX Network(SRX) ke IDR
Rp1,562.294832
1 StorX Network(SRX) ke KRW
130.726822
1 StorX Network(SRX) ke PHP
5.405416
1 StorX Network(SRX) ke EGP
￡E.4.586789
1 StorX Network(SRX) ke BRL
R$0.504137
1 StorX Network(SRX) ke CAD
C$0.130561
1 StorX Network(SRX) ke BDT
11.599916
1 StorX Network(SRX) ke NGN
142.6641
1 StorX Network(SRX) ke COP
$366.538095
1 StorX Network(SRX) ke ZAR
R.1.647737
1 StorX Network(SRX) ke UAH
3.928266
1 StorX Network(SRX) ke VES
Bs15.248
1 StorX Network(SRX) ke CLP
$90.7256
1 StorX Network(SRX) ke PKR
Rs26.829809
1 StorX Network(SRX) ke KZT
51.624963
1 StorX Network(SRX) ke THB
฿3.014339
1 StorX Network(SRX) ke TWD
NT$2.851376
1 StorX Network(SRX) ke AED
د.إ0.349751
1 StorX Network(SRX) ke CHF
Fr0.074334
1 StorX Network(SRX) ke HKD
HK$0.740481
1 StorX Network(SRX) ke AMD
֏36.401741
1 StorX Network(SRX) ke MAD
.د.م0.853888
1 StorX Network(SRX) ke MXN
$1.738272
1 StorX Network(SRX) ke SAR
ريال0.357375
1 StorX Network(SRX) ke PLN
0.340221
1 StorX Network(SRX) ke RON
лв0.405025
1 StorX Network(SRX) ke SEK
kr0.878666
1 StorX Network(SRX) ke BGN
лв0.157245
1 StorX Network(SRX) ke HUF
Ft31.204079
1 StorX Network(SRX) ke CZK
1.947932
1 StorX Network(SRX) ke KWD
د.ك0.0289712
1 StorX Network(SRX) ke ILS
0.318302
1 StorX Network(SRX) ke AOA
Kz86.872621
1 StorX Network(SRX) ke BHD
.د.ب0.0359281
1 StorX Network(SRX) ke BMD
$0.0953
1 StorX Network(SRX) ke DKK
kr0.597531
1 StorX Network(SRX) ke HNL
L2.497813
1 StorX Network(SRX) ke MUR
4.293265
1 StorX Network(SRX) ke NAD
$1.656314
1 StorX Network(SRX) ke NOK
kr0.930128
1 StorX Network(SRX) ke NZD
$0.158198
1 StorX Network(SRX) ke PAB
B/.0.0953
1 StorX Network(SRX) ke PGK
K0.397401
1 StorX Network(SRX) ke QAR
ر.ق0.346892
1 StorX Network(SRX) ke RSD
дин.9.388956

StorX Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StorX Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StorX Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StorX Network

Berapakah nilai StorX Network (SRX) hari ini?
Harga langsung SRX dalam USD ialah 0.0953 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SRX ke USD?
Harga semasa SRX ke USD ialah $ 0.0953. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StorX Network?
Had pasaran untuk SRX ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SRX?
Bekalan edaran SRX ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SRX?
SRX mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SRX?
SRX melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SRX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SRXialah $ 109.14 USD.
Adakah SRX akan naik lebih tinggi tahun ini?
SRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:28:28 (UTC+8)

StorX Network (SRX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

September 17, 2025

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

September 17, 2025

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SRX-ke-USD

Jumlah

SRX
SRX
USD
USD

1 SRX = 0.0953 USD

Berdagang SRX

SRXUSDT
$0.0953
$0.0953$0.0953
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan