Lagi Mengenai SSV

Maklumat Harga SSV

Kertas putih SSV

Laman Web Rasmi SSV

Tokenomik SSV

Ramalan Harga SSV

Sejarah SSV

SSV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SSV-ke-Fiat

SSV Spot

SSV Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SSV Token Logo

SSV TokenHargae(SSV)

1 SSV ke USD Harga Langsung:

$9.312
$9.312$9.312
+0.24%1D
USD
SSV Token (SSV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:58:39 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 8.986
$ 8.986$ 8.986
24J Rendah
$ 9.379
$ 9.379$ 9.379
24J Tinggi

$ 8.986
$ 8.986$ 8.986

$ 9.379
$ 9.379$ 9.379

$ 65.93224832365777
$ 65.93224832365777$ 65.93224832365777

$ 3.676640212283031
$ 3.676640212283031$ 3.676640212283031

+0.85%

+0.24%

+2.42%

+2.42%

SSV Token (SSV) harga masa nyata ialah $ 9.309. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSV didagangkan antara $ 8.986 rendah dan $ 9.379 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSV sepanjang masa ialah $ 65.93224832365777, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.676640212283031.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSV telah berubah sebanyak +0.85% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SSV Token (SSV) Maklumat Pasaran

No.322

$ 127.63M
$ 127.63M$ 127.63M

$ 904.66K
$ 904.66K$ 904.66K

$ 129.50M
$ 129.50M$ 129.50M

13.71M
13.71M 13.71M

--
----

13,910,762.14274453
13,910,762.14274453 13,910,762.14274453

ETH

Had Pasaran semasa SSV Token ialah $ 127.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 904.66K. Bekalan edaran SSV ialah 13.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13910762.14274453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.50M.

SSV Token (SSV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SSV Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0223+0.24%
30 Hari$ +0.241+2.65%
60 Hari$ -1.237-11.73%
90 Hari$ +1.416+17.93%
Perubahan Harga SSV Token Hari Ini

Hari ini, SSV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0223 (+0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSSV Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.241 (+2.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SSV Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SSV mengalami perubahan sebanyak $ -1.237 (-11.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SSV Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.416 (+17.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SSV Token (SSV)?

Semak SSV Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SSV Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SSV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SSV Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SSV Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SSV Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SSV Token (SSV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SSV Token (SSV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SSV Token.

Semak SSV Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik SSV Token (SSV)

Memahami tokenomik SSV Token (SSV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SSV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SSV Token (SSV)

Mencari cara membeli SSV Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SSV Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SSV kepada Mata Wang Tempatan

1 SSV Token(SSV) ke VND
244,966.335
1 SSV Token(SSV) ke AUD
A$13.87041
1 SSV Token(SSV) ke GBP
6.79557
1 SSV Token(SSV) ke EUR
7.81956
1 SSV Token(SSV) ke USD
$9.309
1 SSV Token(SSV) ke MYR
RM39.0978
1 SSV Token(SSV) ke TRY
384.18243
1 SSV Token(SSV) ke JPY
¥1,359.114
1 SSV Token(SSV) ke ARS
ARS$13,669.52178
1 SSV Token(SSV) ke RUB
774.5088
1 SSV Token(SSV) ke INR
819.00582
1 SSV Token(SSV) ke IDR
Rp152,606.53296
1 SSV Token(SSV) ke KRW
12,839.99679
1 SSV Token(SSV) ke PHP
529.21665
1 SSV Token(SSV) ke EGP
￡E.447.57672
1 SSV Token(SSV) ke BRL
R$49.24461
1 SSV Token(SSV) ke CAD
C$12.75333
1 SSV Token(SSV) ke BDT
1,133.8362
1 SSV Token(SSV) ke NGN
13,914.72084
1 SSV Token(SSV) ke COP
$35,942.049
1 SSV Token(SSV) ke ZAR
R.161.23188
1 SSV Token(SSV) ke UAH
383.25153
1 SSV Token(SSV) ke VES
Bs1,489.44
1 SSV Token(SSV) ke CLP
$8,834.241
1 SSV Token(SSV) ke PKR
Rs2,642.26656
1 SSV Token(SSV) ke KZT
5,037.28608
1 SSV Token(SSV) ke THB
฿294.81603
1 SSV Token(SSV) ke TWD
NT$280.2009
1 SSV Token(SSV) ke AED
د.إ34.16403
1 SSV Token(SSV) ke CHF
Fr7.26102
1 SSV Token(SSV) ke HKD
HK$72.42402
1 SSV Token(SSV) ke AMD
֏3,559.7616
1 SSV Token(SSV) ke MAD
.د.م83.50173
1 SSV Token(SSV) ke MXN
$170.26161
1 SSV Token(SSV) ke SAR
ريال34.90875
1 SSV Token(SSV) ke PLN
33.32622
1 SSV Token(SSV) ke RON
лв39.65634
1 SSV Token(SSV) ke SEK
kr85.82898
1 SSV Token(SSV) ke BGN
лв15.35985
1 SSV Token(SSV) ke HUF
Ft3,055.12071
1 SSV Token(SSV) ke CZK
190.64832
1 SSV Token(SSV) ke KWD
د.ك2.829936
1 SSV Token(SSV) ke ILS
30.99897
1 SSV Token(SSV) ke AOA
Kz8,485.80513
1 SSV Token(SSV) ke BHD
.د.ب3.509493
1 SSV Token(SSV) ke BMD
$9.309
1 SSV Token(SSV) ke DKK
kr58.46052
1 SSV Token(SSV) ke HNL
L244.17507
1 SSV Token(SSV) ke MUR
421.23225
1 SSV Token(SSV) ke NAD
$161.69733
1 SSV Token(SSV) ke NOK
kr90.76275
1 SSV Token(SSV) ke NZD
$15.54603
1 SSV Token(SSV) ke PAB
B/.9.309
1 SSV Token(SSV) ke PGK
K38.91162
1 SSV Token(SSV) ke QAR
ر.ق33.88476
1 SSV Token(SSV) ke RSD
дин.919.07757

SSV Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SSV Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SSV Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SSV Token

Berapakah nilai SSV Token (SSV) hari ini?
Harga langsung SSV dalam USD ialah 9.309 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SSV ke USD?
Harga semasa SSV ke USD ialah $ 9.309. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SSV Token?
Had pasaran untuk SSV ialah $ 127.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SSV?
Bekalan edaran SSV ialah 13.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SSV?
SSV mencapai harga ATH sebanyak 65.93224832365777 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SSV?
SSV melihat harga ATL sebanyak 3.676640212283031 USD.
Berapakah jumlah dagangan SSV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SSVialah $ 904.66K USD.
Adakah SSV akan naik lebih tinggi tahun ini?
SSV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SSVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:58:39 (UTC+8)

SSV Token (SSV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SSV-ke-USD

Jumlah

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 9.309 USD

Berdagang SSV

SSVUSDT
$9.312
$9.312$9.312
+0.23%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan