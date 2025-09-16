Lagi Mengenai STA

$0.001109
-3.39%1D
DeFi STOA (STA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:55:55 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001109
24J Rendah
$ 0.001164
24J Tinggi

$ 0.001109
$ 0.001164
$ 0.8979185539131536
$ 0.000997990656179079
0.00%

-3.39%

-11.57%

-11.57%

DeFi STOA (STA) harga masa nyata ialah $ 0.001109. Sepanjang 24 jam yang lalu, STA didagangkan antara $ 0.001109 rendah dan $ 0.001164 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STA sepanjang masa ialah $ 0.8979185539131536, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000997990656179079.

Dari segi prestasi jangka pendek, STA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan -11.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFi STOA (STA) Maklumat Pasaran

No.7061

$ 0.00
$ 9.77
$ 3.55M
0.00
3,200,000,000
ETH

Had Pasaran semasa DeFi STOA ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.77. Bekalan edaran STA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.55M.

DeFi STOA (STA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk DeFi STOA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003891-3.39%
30 Hari$ -0.002105-65.50%
60 Hari$ -0.006215-84.86%
90 Hari$ -0.007467-87.07%
Perubahan Harga DeFi STOA Hari Ini

Hari ini, STA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00003891 (-3.39%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDeFi STOA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.002105 (-65.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari DeFi STOA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STA mengalami perubahan sebanyak $ -0.006215 (-84.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari DeFi STOA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007467 (-87.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga DeFi STOA (STA)?

Semak DeFi STOAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus DeFi STOA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang DeFi STOA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian DeFi STOA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

DeFi STOA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeFi STOA (STA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeFi STOA (STA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFi STOA.

Semak DeFi STOA ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeFi STOA (STA)

Memahami tokenomik DeFi STOA (STA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli DeFi STOA (STA)

Mencari cara membeli DeFi STOA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah DeFi STOA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STA kepada Mata Wang Tempatan

1 DeFi STOA(STA) ke VND
29.183335
1 DeFi STOA(STA) ke AUD
A$0.00165241
1 DeFi STOA(STA) ke GBP
0.00080957
1 DeFi STOA(STA) ke EUR
0.00093156
1 DeFi STOA(STA) ke USD
$0.001109
1 DeFi STOA(STA) ke MYR
RM0.0046578
1 DeFi STOA(STA) ke TRY
0.04577952
1 DeFi STOA(STA) ke JPY
¥0.161914
1 DeFi STOA(STA) ke ARS
ARS$1.62133582
1 DeFi STOA(STA) ke RUB
0.09188065
1 DeFi STOA(STA) ke INR
0.09764745
1 DeFi STOA(STA) ke IDR
Rp18.18032496
1 DeFi STOA(STA) ke KRW
1.53176189
1 DeFi STOA(STA) ke PHP
0.06317973
1 DeFi STOA(STA) ke EGP
￡E.0.05336508
1 DeFi STOA(STA) ke BRL
R$0.00588879
1 DeFi STOA(STA) ke CAD
C$0.00151933
1 DeFi STOA(STA) ke BDT
0.1350762
1 DeFi STOA(STA) ke NGN
1.65768884
1 DeFi STOA(STA) ke COP
$4.33203125
1 DeFi STOA(STA) ke ZAR
R.0.01926333
1 DeFi STOA(STA) ke UAH
0.04565753
1 DeFi STOA(STA) ke VES
Bs0.17744
1 DeFi STOA(STA) ke CLP
$1.052441
1 DeFi STOA(STA) ke PKR
Rs0.31477856
1 DeFi STOA(STA) ke KZT
0.60010208
1 DeFi STOA(STA) ke THB
฿0.03514421
1 DeFi STOA(STA) ke TWD
NT$0.03339199
1 DeFi STOA(STA) ke AED
د.إ0.00407003
1 DeFi STOA(STA) ke CHF
Fr0.00086502
1 DeFi STOA(STA) ke HKD
HK$0.00862802
1 DeFi STOA(STA) ke AMD
֏0.4240816
1 DeFi STOA(STA) ke MAD
.د.م0.00994773
1 DeFi STOA(STA) ke MXN
$0.02033906
1 DeFi STOA(STA) ke SAR
ريال0.00415875
1 DeFi STOA(STA) ke PLN
0.00398131
1 DeFi STOA(STA) ke RON
лв0.00474652
1 DeFi STOA(STA) ke SEK
kr0.01025825
1 DeFi STOA(STA) ke BGN
лв0.00182985
1 DeFi STOA(STA) ke HUF
Ft0.36551531
1 DeFi STOA(STA) ke CZK
0.02281213
1 DeFi STOA(STA) ke KWD
د.ك0.000338245
1 DeFi STOA(STA) ke ILS
0.00369297
1 DeFi STOA(STA) ke AOA
Kz1.01093113
1 DeFi STOA(STA) ke BHD
.د.ب0.000418093
1 DeFi STOA(STA) ke BMD
$0.001109
1 DeFi STOA(STA) ke DKK
kr0.00699779
1 DeFi STOA(STA) ke HNL
L0.02908907
1 DeFi STOA(STA) ke MUR
0.05018225
1 DeFi STOA(STA) ke NAD
$0.01926333
1 DeFi STOA(STA) ke NOK
kr0.0108682
1 DeFi STOA(STA) ke NZD
$0.00185203
1 DeFi STOA(STA) ke PAB
B/.0.001109
1 DeFi STOA(STA) ke PGK
K0.00463562
1 DeFi STOA(STA) ke QAR
ر.ق0.00403676
1 DeFi STOA(STA) ke RSD
дин.0.1099019

DeFi STOA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang DeFi STOA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web DeFi STOA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFi STOA

Berapakah nilai DeFi STOA (STA) hari ini?
Harga langsung STA dalam USD ialah 0.001109 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STA ke USD?
Harga semasa STA ke USD ialah $ 0.001109. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeFi STOA?
Had pasaran untuk STA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STA?
Bekalan edaran STA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STA?
STA mencapai harga ATH sebanyak 0.8979185539131536 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STA?
STA melihat harga ATL sebanyak 0.000997990656179079 USD.
Berapakah jumlah dagangan STA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STAialah $ 9.77 USD.
Adakah STA akan naik lebih tinggi tahun ini?
STA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:55:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

