Apakah itu Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Tokenomik Stabull Finance (STABUL)

Memahami tokenomik Stabull Finance (STABUL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STABUL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stabull Finance Berapakah nilai Stabull Finance (STABUL) hari ini? Harga langsung STABUL dalam USD ialah 0.8188 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STABUL ke USD? $ 0.8188 . Lihat Harga semasa STABUL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Stabull Finance? Had pasaran untuk STABUL ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STABUL? Bekalan edaran STABUL ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STABUL? STABUL mencapai harga ATH sebanyak 1.2220222025386718 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STABUL? STABUL melihat harga ATL sebanyak 0.06642386888114032 USD . Berapakah jumlah dagangan STABUL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STABULialah $ 58.48K USD . Adakah STABUL akan naik lebih tinggi tahun ini? STABUL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STABULramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

