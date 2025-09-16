Lagi Mengenai STABUL

$0.8188
+0.46%1D
Stabull Finance (STABUL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:56:03 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.815
24J Rendah
$ 0.8235
24J Tinggi

$ 0.815
$ 0.8235
$ 1.2220222025386718
$ 0.06642386888114032
-0.21%

+0.46%

-0.66%

-0.66%

Stabull Finance (STABUL) harga masa nyata ialah $ 0.8188. Sepanjang 24 jam yang lalu, STABUL didagangkan antara $ 0.815 rendah dan $ 0.8235 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STABUL sepanjang masa ialah $ 1.2220222025386718, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06642386888114032.

Dari segi prestasi jangka pendek, STABUL telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan -0.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stabull Finance (STABUL) Maklumat Pasaran

No.5852

$ 0.00
$ 58.48K
$ 8.19M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Stabull Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.48K. Bekalan edaran STABUL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.19M.

Stabull Finance (STABUL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stabull Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003749+0.46%
30 Hari$ +0.1228+17.64%
60 Hari$ +0.1902+30.25%
90 Hari$ +0.4399+116.09%
Perubahan Harga Stabull Finance Hari Ini

Hari ini, STABUL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003749 (+0.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStabull Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1228 (+17.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stabull Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STABUL mengalami perubahan sebanyak $ +0.1902 (+30.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stabull Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.4399 (+116.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stabull Finance (STABUL)?

Semak Stabull Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stabull Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STABUL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stabull Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stabull Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stabull Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stabull Finance (STABUL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stabull Finance (STABUL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stabull Finance.

Semak Stabull Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stabull Finance (STABUL)

Memahami tokenomik Stabull Finance (STABUL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STABUL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stabull Finance (STABUL)

Mencari cara membeli Stabull Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stabull Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STABUL kepada Mata Wang Tempatan

Stabull Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stabull Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Stabull Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stabull Finance

Berapakah nilai Stabull Finance (STABUL) hari ini?
Harga langsung STABUL dalam USD ialah 0.8188 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STABUL ke USD?
Harga semasa STABUL ke USD ialah $ 0.8188. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stabull Finance?
Had pasaran untuk STABUL ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STABUL?
Bekalan edaran STABUL ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STABUL?
STABUL mencapai harga ATH sebanyak 1.2220222025386718 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STABUL?
STABUL melihat harga ATL sebanyak 0.06642386888114032 USD.
Berapakah jumlah dagangan STABUL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STABULialah $ 58.48K USD.
Adakah STABUL akan naik lebih tinggi tahun ini?
STABUL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STABULramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:56:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

