Tokenomik Stabull Finance (STABUL)

Lihat cerapan utama tentang Stabull Finance (STABUL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Stabull Finance (STABUL) Maklumat

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Laman Web Rasmi:
https://stabull.finance
Kertas putih:
https://stabull.finance/stabull-whitepaper/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A

Stabull Finance (STABUL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stabull Finance (STABUL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.56M
$ 8.56M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.35
$ 1.35
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032
Harga Semasa:
$ 0.8562
$ 0.8562

Tokenomik Stabull Finance (STABUL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stabull Finance (STABUL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STABUL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STABUL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STABUL, terokai STABUL harga langsung token!

