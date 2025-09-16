Apakah itu Starpower (STAR)

Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.

Starpower Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Starpower (STAR)

Memahami tokenomik Starpower (STAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Starpower (STAR)

Starpower Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Starpower, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Starpower Berapakah nilai Starpower (STAR) hari ini? Harga langsung STAR dalam USD ialah 0.12301 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STAR ke USD? $ 0.12301 . Lihat Harga semasa STAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Starpower? Had pasaran untuk STAR ialah $ 22.66M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STAR? Bekalan edaran STAR ialah 184.20M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STAR? STAR mencapai harga ATH sebanyak 0.16071557337049788 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STAR? STAR melihat harga ATL sebanyak 0.03805041548748198 USD . Berapakah jumlah dagangan STAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STARialah $ 462.98K USD . Adakah STAR akan naik lebih tinggi tahun ini? STAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Starpower (STAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

