StarHeroes Harga Hari Ini

Harga langsung StarHeroes (STARHEROES) hari ini ialah $ 0.003524, dengan 0.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STARHEROES kepada USD penukaran adalah $ 0.003524 setiap STARHEROES.

StarHeroes kini berada pada kedudukan #2278 mengikut permodalan pasaran pada $ 775.70K, dengan bekalan edaran sebanyak 220.12M STARHEROES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STARHEROES didagangkan antara $ 0.003201 (rendah) dan $ 0.003618 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.3053024632863512, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00283335761097623.

Dalam prestasi jangka pendek, STARHEROES dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan -24.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.67K.

StarHeroes (STARHEROES) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2278 Modal Pasaran $ 775.70K$ 775.70K $ 775.70K Kelantangan (24J) $ 82.67K$ 82.67K $ 82.67K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Bekalan Peredaran 220.12M 220.12M 220.12M Bekalan Maks 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Jumlah Bekalan 566,453,166.700014 566,453,166.700014 566,453,166.700014 Kadar Peredaran 31.44% Rantaian Blok Awam ARB

Had Pasaran semasa StarHeroes ialah $ 775.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.67K. Bekalan edaran STARHEROES ialah 220.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 566453166.700014. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.47M.