Beli Kripto
Harga StarHeroes langsung hari ini ialah 0.003524 USD.STARHEROES modal pasaran ialah 775,697.1080452257656 USD. Jejaki masa nyata STARHEROES kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai STARHEROES

Maklumat Harga STARHEROES

Apakah STARHEROES

Kertas putih STARHEROES

Laman Web Rasmi STARHEROES

Tokenomik STARHEROES

Ramalan Harga STARHEROES

Sejarah STARHEROES

STARHEROES Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STARHEROES-ke-Fiat

STARHEROES Spot

StarHeroes Logo

StarHeroesHargae(STARHEROES)

1 STARHEROES ke USD Harga Langsung:

$0.003516
-0.45%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:49 (UTC+8)

StarHeroes Harga Hari Ini

Harga langsung StarHeroes (STARHEROES) hari ini ialah $ 0.003524, dengan 0.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STARHEROES kepada USD penukaran adalah $ 0.003524 setiap STARHEROES.

StarHeroes kini berada pada kedudukan #2278 mengikut permodalan pasaran pada $ 775.70K, dengan bekalan edaran sebanyak 220.12M STARHEROES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STARHEROES didagangkan antara $ 0.003201 (rendah) dan $ 0.003618 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.3053024632863512, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00283335761097623.

Dalam prestasi jangka pendek, STARHEROES dipindahkan +0.11% dalam sejam terakhir dan -24.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.67K.

StarHeroes (STARHEROES) Maklumat Pasaran

No.2278

$ 775.70K
$ 82.67K
$ 2.47M
220.12M
700,000,000
566,453,166.700014
31.44%

ARB

Had Pasaran semasa StarHeroes ialah $ 775.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.67K. Bekalan edaran STARHEROES ialah 220.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 566453166.700014. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.47M.

StarHeroes Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003201
24J Rendah
$ 0.003618
24J Tinggi

$ 0.003201
$ 0.003618
$ 1.3053024632863512
$ 0.00283335761097623
+0.11%

-0.44%

-24.51%

-24.51%

StarHeroes (STARHEROES) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StarHeroes hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001589-0.44%
30 Hari$ -0.003097-46.78%
60 Hari$ +0.00003+0.85%
90 Hari$ -0.003654-50.91%
Perubahan Harga StarHeroes Hari Ini

Hari ini, STARHEROES mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001589 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStarHeroes

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003097 (-46.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StarHeroes

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STARHEROES mengalami perubahan sebanyak $ +0.00003 (+0.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StarHeroes

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003654 (-50.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StarHeroes (STARHEROES)?

Semak StarHeroeshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk StarHeroes

Cerapan dipacu AI yang menganalisis StarHeroes pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga StarHeroes?

Several key factors influence StarHeroes (STARHEROES) token prices:

1. Game adoption and player base growth
2. In-game utility and demand for STARHEROES tokens
3. NFT marketplace activity and trading volume
4. Partnership announcements and ecosystem expansion
5. Overall crypto market sentiment and trends
6. Token supply mechanics and burning/staking features
7. Development updates and roadmap progress
8. Gaming industry trends and play-to-earn popularity

Mengapa orang ingin tahu harga StarHeroes hari ini?

People want to know StarHeroes (STARHEROES) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.

Ramalan Harga untuk StarHeroes

StarHeroes (STARHEROES) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STARHEROES pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
StarHeroes (STARHEROES) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga StarHeroes berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga StarHeroes yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk STARHEROES ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik StarHeroes Ramalan Harga.

Perihal StarHeroes

STARHEROES is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary purpose being to facilitate transactions within the online gaming ecosystem. It is designed to enable players to trade, sell, and buy virtual goods and services, thereby enhancing the overall gaming experience. The STARHEROES token follows a deflationary issuance model, meaning the total supply decreases over time, a feature that is intended to maintain its value. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency, security, and immutability of transactions. While its primary use case is within the gaming industry, it also holds potential for broader applications in the digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur StarHeroes dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan StarHeroes? Membeli STARHEROES adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli StarHeroes. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan StarHeroes (STARHEROES) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 220.12M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan StarHeroes akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli StarHeroes (STARHEROES)

Apa yang boleh anda lakukan dengan StarHeroes

Memiliki StarHeroes membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli StarHeroes (STARHEROES) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StarHeroes, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StarHeroes Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StarHeroes

Berapakah nilai 1 StarHeroes pada tahun 2030?
Jika StarHeroes berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga StarHeroes berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:49 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang StarHeroes

STARHEROES USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek STARHEROES dengan leveraj. Terokai STARHEROES dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan StarHeroes (STARHEROES) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga StarHeroes langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
STARHEROES/USDT
$0.003516
$0.003516
-0.27%
0.00% (USDT)

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.04339
$0.04339

$0.1185
$0.1185

$0.000008990
$0.000008990

$0.000003300
$0.000003300

$0.00194
$0.00194

$0.0006928
$0.0006928

$0.0000001897
$0.0000001897

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STARHEROES-ke-USD

Jumlah

STARHEROES
STARHEROES
USD
USD

1 STARHEROES = 0.003524 USD