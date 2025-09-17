Apakah itu StarLink (STARL)

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

StarLink Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StarLink (STARL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StarLink (STARL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StarLink.

Tokenomik StarLink (STARL)

Memahami tokenomik StarLink (STARL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STARL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StarLink Berapakah nilai StarLink (STARL) hari ini? Harga langsung STARL dalam USD ialah 0.0000005011 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STARL ke USD? $ 0.0000005011 . Lihat Harga semasa STARL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran StarLink? Had pasaran untuk STARL ialah $ 5.00M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STARL? Bekalan edaran STARL ialah 9.98T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STARL? STARL mencapai harga ATH sebanyak 0.000088229074497339 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STARL? STARL melihat harga ATL sebanyak 0.00000032954322983 USD . Berapakah jumlah dagangan STARL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STARLialah $ 1.51K USD . Adakah STARL akan naik lebih tinggi tahun ini? STARL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STARLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

