Tokenomik StarLink (STARL)

Tokenomik StarLink (STARL)

Lihat cerapan utama tentang StarLink (STARL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

StarLink (STARL) Maklumat

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

Laman Web Rasmi:
https://www.starlproject.com/
Kertas putih:
https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

StarLink (STARL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk StarLink (STARL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00T
$ 10.00T$ 10.00T
Bekalan Edaran:
$ 9.98T
$ 9.98T$ 9.98T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00008903
$ 0.00008903$ 0.00008903
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000032954322983
$ 0.00000032954322983$ 0.00000032954322983
Harga Semasa:
$ 0.0000005203
$ 0.0000005203$ 0.0000005203

Tokenomik StarLink (STARL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik StarLink (STARL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STARL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STARL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STARL, terokai STARL harga langsung token!

Cara Membeli STARL

Berminat untuk menambah StarLink (STARL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli STARL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

StarLink (STARL) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga STARL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

STARL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STARL? Halaman ramalan harga STARL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.