Apakah itu STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

STAT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus STAT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak STAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang STAT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian STAT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

STAT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai STAT (STAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STAT (STAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STAT.

Semak STAT ramalan harga sekarang!

Tokenomik STAT (STAT)

Memahami tokenomik STAT (STAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli STAT (STAT)

Mencari cara membeli STAT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah STAT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STAT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

STAT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang STAT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STAT Berapakah nilai STAT (STAT) hari ini? Harga langsung STAT dalam USD ialah 0.08684 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STAT ke USD? $ 0.08684 . Lihat Harga semasa STAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran STAT? Had pasaran untuk STAT ialah $ 6.59M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STAT? Bekalan edaran STAT ialah 75.92M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STAT? STAT mencapai harga ATH sebanyak 2.790730933318142 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STAT? STAT melihat harga ATL sebanyak 0.0440396795678309 USD . Berapakah jumlah dagangan STAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STATialah $ 52.94K USD . Adakah STAT akan naik lebih tinggi tahun ini? STAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

STAT (STAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC