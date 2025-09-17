Lagi Mengenai STAT

$0.08684
STAT (STAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:04 (UTC+8)

STAT (STAT) Maklumat Harga (USD)

$ 0.085
$ 0.08988
STAT (STAT) harga masa nyata ialah $ 0.08684. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAT didagangkan antara $ 0.085 rendah dan $ 0.08988 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAT sepanjang masa ialah $ 2.790730933318142, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0440396795678309.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAT telah berubah sebanyak +0.83% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +8.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STAT (STAT) Maklumat Pasaran

ETH

Had Pasaran semasa STAT ialah $ 6.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.94K. Bekalan edaran STAT ialah 75.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 96918327.764706. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.42M.

STAT (STAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk STAT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000521-0.06%
30 Hari$ +0.01719+24.68%
60 Hari$ +0.01776+25.70%
90 Hari$ +0.02607+42.89%
Perubahan Harga STAT Hari Ini

Hari ini, STAT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000521 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSTAT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01719 (+24.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari STAT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STAT mengalami perubahan sebanyak $ +0.01776 (+25.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari STAT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02607 (+42.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga STAT (STAT)?

Semak STAThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

STAT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus STAT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang STAT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian STAT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

STAT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai STAT (STAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STAT (STAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STAT.

Semak STAT ramalan harga sekarang!

Tokenomik STAT (STAT)

Memahami tokenomik STAT (STAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli STAT (STAT)

Mencari cara membeli STAT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah STAT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STAT kepada Mata Wang Tempatan

STAT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang STAT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web STAT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STAT

Berapakah nilai STAT (STAT) hari ini?
Harga langsung STAT dalam USD ialah 0.08684 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STAT ke USD?
Harga semasa STAT ke USD ialah $ 0.08684. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran STAT?
Had pasaran untuk STAT ialah $ 6.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STAT?
Bekalan edaran STAT ialah 75.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STAT?
STAT mencapai harga ATH sebanyak 2.790730933318142 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STAT?
STAT melihat harga ATL sebanyak 0.0440396795678309 USD.
Berapakah jumlah dagangan STAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STATialah $ 52.94K USD.
Adakah STAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
STAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

