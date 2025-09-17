Lagi Mengenai STAU

STAU Logo

STAUHargae(STAU)

1 STAU ke USD Harga Langsung:

USD
STAU (STAU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:11 (UTC+8)

STAU (STAU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
STAU (STAU) harga masa nyata ialah $ 0.01758. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAU didagangkan antara $ 0.01738 rendah dan $ 0.01762 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAU sepanjang masa ialah $ 0.018360590373391317, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.016918351659814198.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAU telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +4.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STAU (STAU) Maklumat Pasaran

No.3786

MATIC

Had Pasaran semasa STAU ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 98.02K. Bekalan edaran STAU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 175.80M.

STAU (STAU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk STAU hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000088-0.05%
30 Hari$ -0.00166-8.63%
60 Hari$ -0.00287-14.04%
90 Hari$ -0.00959-35.30%
Perubahan Harga STAU Hari Ini

Hari ini, STAU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000088 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSTAU

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00166 (-8.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari STAU

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STAU mengalami perubahan sebanyak $ -0.00287 (-14.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari STAU

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00959 (-35.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga STAU (STAU)?

Semak STAUhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu STAU (STAU)

We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets.

STAU tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus STAU pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STAU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang STAU di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian STAU anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

STAU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai STAU (STAU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STAU (STAU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STAU.

Semak STAU ramalan harga sekarang!

Tokenomik STAU (STAU)

Memahami tokenomik STAU (STAU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STAU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli STAU (STAU)

Mencari cara membeli STAU? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah STAU di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STAU kepada Mata Wang Tempatan

STAU Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang STAU, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web STAU Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STAU

Berapakah nilai STAU (STAU) hari ini?
Harga langsung STAU dalam USD ialah 0.01758 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STAU ke USD?
Harga semasa STAU ke USD ialah $ 0.01758. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran STAU?
Had pasaran untuk STAU ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STAU?
Bekalan edaran STAU ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STAU?
STAU mencapai harga ATH sebanyak 0.018360590373391317 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STAU?
STAU melihat harga ATL sebanyak 0.016918351659814198 USD.
Berapakah jumlah dagangan STAU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STAUialah $ 98.02K USD.
Adakah STAU akan naik lebih tinggi tahun ini?
STAU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STAUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:11 (UTC+8)

