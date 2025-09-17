Apakah itu stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

Tokenomik stabble (STB)

Memahami tokenomik stabble (STB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

stabble Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang stabble, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai stabble Berapakah nilai stabble (STB) hari ini? Harga langsung STB dalam USD ialah 0.0031 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STB ke USD? $ 0.0031 . Lihat Harga semasa STB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran stabble? Had pasaran untuk STB ialah $ 229.06K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STB? Bekalan edaran STB ialah 73.89M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STB? STB mencapai harga ATH sebanyak 0.044724034802852045 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STB? STB melihat harga ATL sebanyak 0.002983340886304636 USD . Berapakah jumlah dagangan STB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STBialah $ 1.69K USD . Adakah STB akan naik lebih tinggi tahun ini? STB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

stabble (STB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

