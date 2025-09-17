Lagi Mengenai STB

stabble Harga (STB)

1 STB ke USD Harga Langsung:

$0.0031
$0.0031$0.0031
-1.52%1D
USD
stabble (STB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:07:51 (UTC+8)

stabble (STB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002594
$ 0.002594$ 0.002594
24J Rendah
$ 0.00485
$ 0.00485$ 0.00485
24J Tinggi

$ 0.002594
$ 0.002594$ 0.002594

$ 0.00485
$ 0.00485$ 0.00485

$ 0.044724034802852045
$ 0.044724034802852045$ 0.044724034802852045

$ 0.002983340886304636
$ 0.002983340886304636$ 0.002983340886304636

-9.55%

-1.52%

-7.72%

-7.72%

stabble (STB) harga masa nyata ialah $ 0.0031. Sepanjang 24 jam yang lalu, STB didagangkan antara $ 0.002594 rendah dan $ 0.00485 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STB sepanjang masa ialah $ 0.044724034802852045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002983340886304636.

Dari segi prestasi jangka pendek, STB telah berubah sebanyak -9.55% sejak sejam yang lalu, -1.52% dalam 24 jam dan -7.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

stabble (STB) Maklumat Pasaran

No.2793

$ 229.06K
$ 229.06K$ 229.06K

$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

73.89M
73.89M 73.89M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,998,985.9366631
499,998,985.9366631 499,998,985.9366631

14.77%

SOL

Had Pasaran semasa stabble ialah $ 229.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.69K. Bekalan edaran STB ialah 73.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499998985.9366631. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55M.

stabble (STB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk stabble hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00004785-1.52%
30 Hari$ -0.00489-61.21%
60 Hari$ -0.006006-65.96%
90 Hari$ -0.01062-77.41%
Perubahan Harga stabble Hari Ini

Hari ini, STB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00004785 (-1.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haristabble

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00489 (-61.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari stabble

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STB mengalami perubahan sebanyak $ -0.006006 (-65.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari stabble

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01062 (-77.41%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga stabble (STB)?

Semak stabblehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

stabble tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus stabble pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang stabble di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian stabble anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

stabble Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai stabble (STB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset stabble (STB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk stabble.

Semak stabble ramalan harga sekarang!

Tokenomik stabble (STB)

Memahami tokenomik stabble (STB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli stabble (STB)

Mencari cara membeli stabble? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah stabble di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STB kepada Mata Wang Tempatan

1 stabble(STB) ke VND
81.5765
1 stabble(STB) ke AUD
A$0.004619
1 stabble(STB) ke GBP
0.002263
1 stabble(STB) ke EUR
0.002604
1 stabble(STB) ke USD
$0.0031
1 stabble(STB) ke MYR
RM0.01302
1 stabble(STB) ke TRY
0.127937
1 stabble(STB) ke JPY
¥0.4526
1 stabble(STB) ke ARS
ARS$4.552102
1 stabble(STB) ke RUB
0.25792
1 stabble(STB) ke INR
0.272459
1 stabble(STB) ke IDR
Rp50.819664
1 stabble(STB) ke KRW
4.275861
1 stabble(STB) ke PHP
0.176049
1 stabble(STB) ke EGP
￡E.0.149048
1 stabble(STB) ke BRL
R$0.01643
1 stabble(STB) ke CAD
C$0.004247
1 stabble(STB) ke BDT
0.37758
1 stabble(STB) ke NGN
4.6407
1 stabble(STB) ke COP
$12.062255
1 stabble(STB) ke ZAR
R.0.053692
1 stabble(STB) ke UAH
0.127627
1 stabble(STB) ke VES
Bs0.496
1 stabble(STB) ke CLP
$2.9419
1 stabble(STB) ke PKR
Rs0.879904
1 stabble(STB) ke KZT
1.677472
1 stabble(STB) ke THB
฿0.098208
1 stabble(STB) ke TWD
NT$0.093279
1 stabble(STB) ke AED
د.إ0.011377
1 stabble(STB) ke CHF
Fr0.002418
1 stabble(STB) ke HKD
HK$0.024118
1 stabble(STB) ke AMD
֏1.18544
1 stabble(STB) ke MAD
.د.م0.027807
1 stabble(STB) ke MXN
$0.056699
1 stabble(STB) ke SAR
ريال0.011625
1 stabble(STB) ke PLN
0.011098
1 stabble(STB) ke RON
лв0.013268
1 stabble(STB) ke SEK
kr0.028582
1 stabble(STB) ke BGN
лв0.005115
1 stabble(STB) ke HUF
Ft1.017699
1 stabble(STB) ke CZK
0.063519
1 stabble(STB) ke KWD
د.ك0.0009424
1 stabble(STB) ke ILS
0.010323
1 stabble(STB) ke AOA
Kz2.841429
1 stabble(STB) ke BHD
.د.ب0.0011687
1 stabble(STB) ke BMD
$0.0031
1 stabble(STB) ke DKK
kr0.019499
1 stabble(STB) ke HNL
L0.081096
1 stabble(STB) ke MUR
0.140678
1 stabble(STB) ke NAD
$0.053847
1 stabble(STB) ke NOK
kr0.030256
1 stabble(STB) ke NZD
$0.005177
1 stabble(STB) ke PAB
B/.0.0031
1 stabble(STB) ke PGK
K0.012927
1 stabble(STB) ke QAR
ر.ق0.011284
1 stabble(STB) ke RSD
дин.0.306063

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:07:51 (UTC+8)

stabble (STB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

