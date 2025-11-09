BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga STBL langsung hari ini ialah 0.07543 USD.STBL modal pasaran ialah 37,715,000 USD. Jejaki masa nyata STBL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga STBL langsung hari ini ialah 0.07543 USD.STBL modal pasaran ialah 37,715,000 USD. Jejaki masa nyata STBL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai STBL

Maklumat Harga STBL

Apakah STBL

Kertas putih STBL

Laman Web Rasmi STBL

Tokenomik STBL

Ramalan Harga STBL

Sejarah STBL

STBL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STBL-ke-Fiat

STBL Spot

STBL Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

STBL Logo

STBLHargae(STBL)

1 STBL ke USD Harga Langsung:

$0.07543
$0.07543$0.07543
+3.91%1D
USD
STBL (STBL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:49:20 (UTC+8)

STBL Harga Hari Ini

Harga langsung STBL (STBL) hari ini ialah $ 0.07543, dengan 3.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STBL kepada USD penukaran adalah $ 0.07543 setiap STBL.

STBL kini berada pada kedudukan #606 mengikut permodalan pasaran pada $ 37.72M, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M STBL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STBL didagangkan antara $ 0.07103 (rendah) dan $ 0.07681 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6107798696411226, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05027366108223707.

Dalam prestasi jangka pendek, STBL dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 207.07K.

STBL (STBL) Maklumat Pasaran

No.606

$ 37.72M
$ 37.72M$ 37.72M

$ 207.07K
$ 207.07K$ 207.07K

$ 754.30M
$ 754.30M$ 754.30M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Had Pasaran semasa STBL ialah $ 37.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 207.07K. Bekalan edaran STBL ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 754.30M.

STBL Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07103
$ 0.07103$ 0.07103
24J Rendah
$ 0.07681
$ 0.07681$ 0.07681
24J Tinggi

$ 0.07103
$ 0.07103$ 0.07103

$ 0.07681
$ 0.07681$ 0.07681

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-0.12%

+3.91%

-13.94%

-13.94%

STBL (STBL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk STBL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0028383+3.91%
30 Hari$ -0.09167-54.86%
60 Hari$ +0.07043+1,408.60%
90 Hari$ +0.07043+1,408.60%
Perubahan Harga STBL Hari Ini

Hari ini, STBL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0028383 (+3.91%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSTBL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.09167 (-54.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari STBL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STBL mengalami perubahan sebanyak $ +0.07043 (+1,408.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari STBL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.07043 (+1,408.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga STBL (STBL)?

Semak STBLhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk STBL

Cerapan dipacu AI yang menganalisis STBL pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga STBL?

STBL price is influenced by: 1) Supply and demand dynamics in the market 2) Overall cryptocurrency market sentiment 3) Trading volume and liquidity 4) Regulatory developments affecting stablecoins 5) Underlying collateral stability 6) Market confidence in the project 7) Integration with DeFi protocols.

Mengapa orang ingin tahu harga STBL hari ini?

People want to know STBL price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and manage risk. Investors track daily movements to evaluate performance.

Ramalan Harga untuk STBL

STBL (STBL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STBL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
STBL (STBL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga STBL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga STBL yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk STBL ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik STBL Ramalan Harga.

Perihal STBL

STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.

Bagaimana untuk membeli & Melabur STBL dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan STBL? Membeli STBL adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli STBL. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan STBL (STBL) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 500.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan STBL akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli STBL (STBL)

Apa yang boleh anda lakukan dengan STBL

Memiliki STBL membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli STBL (STBL) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang STBL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web STBL Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STBL

Berapakah nilai 1 STBL pada tahun 2030?
Jika STBL berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga STBL berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:49:20 (UTC+8)

STBL (STBL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang STBL

STBL USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek STBL dengan leveraj. Terokai STBL dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan STBL (STBL) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga STBL langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
STBL/USDT
$0.07543
$0.07543$0.07543
+3.85%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04100
$0.04100$0.04100

+105.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1039
$0.1039$0.1039

+9.36%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006764
$0.00006764$0.00006764

+243.35%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000355
$0.0000355$0.0000355

+136.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12390
$0.12390$0.12390

+75.49%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03873
$0.03873$0.03873

+65.44%

aPriori

aPriori

APR

$0.3940
$0.3940$0.3940

+55.60%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STBL-ke-USD

Jumlah

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.07543 USD