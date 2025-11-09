STBL Harga Hari Ini

Harga langsung STBL (STBL) hari ini ialah $ 0.07543, dengan 3.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STBL kepada USD penukaran adalah $ 0.07543 setiap STBL.

STBL kini berada pada kedudukan #606 mengikut permodalan pasaran pada $ 37.72M, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M STBL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STBL didagangkan antara $ 0.07103 (rendah) dan $ 0.07681 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6107798696411226, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05027366108223707.

Dalam prestasi jangka pendek, STBL dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 207.07K.

STBL (STBL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.606 Modal Pasaran $ 37.72M$ 37.72M $ 37.72M Kelantangan (24J) $ 207.07K$ 207.07K $ 207.07K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 754.30M$ 754.30M $ 754.30M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 5.00% Rantaian Blok Awam BSC

