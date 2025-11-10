Tokenomik STBL (STBL)

Tokenomik STBL (STBL)

Lihat cerapan utama tentang STBL (STBL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:16:46 (UTC+8)
USD

STBL (STBL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk STBL (STBL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 38.10M
$ 38.10M$ 38.10M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 761.90M
$ 761.90M$ 761.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.61124
$ 0.61124$ 0.61124
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707
Harga Semasa:
$ 0.07619
$ 0.07619$ 0.07619

STBL (STBL) Maklumat

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Laman Web Rasmi:
www.stbl.com
Kertas putih:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

Tokenomik STBL (STBL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik STBL (STBL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STBL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STBL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STBL, terokai STBL harga langsung token!

Cara Membeli STBL

Berminat untuk menambah STBL (STBL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli STBL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

STBL (STBL) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga STBL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

STBL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STBL? Halaman ramalan harga STBL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi