$0.0145
+3.05%1D
Stobox (STBU) Carta Harga Langsung
Stobox (STBU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01377
24J Rendah
$ 0.01554
24J Tinggi

$ 0.01377
$ 0.01554
$ 0.5009937387922438
$ 0.000117516245378328
-1.50%

+3.05%

+7.64%

+7.64%

Stobox (STBU) harga masa nyata ialah $ 0.0145. Sepanjang 24 jam yang lalu, STBU didagangkan antara $ 0.01377 rendah dan $ 0.01554 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STBU sepanjang masa ialah $ 0.5009937387922438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000117516245378328.

Dari segi prestasi jangka pendek, STBU telah berubah sebanyak -1.50% sejak sejam yang lalu, +3.05% dalam 24 jam dan +7.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stobox (STBU) Maklumat Pasaran

No.1835

$ 2.18M
$ 41.97K
$ 3.63M
150.00M
250,000,000
250,000,000
60.00%

ETH

Had Pasaran semasa Stobox ialah $ 2.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 41.97K. Bekalan edaran STBU ialah 150.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.63M.

Stobox (STBU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stobox hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004292+3.05%
30 Hari$ -0.00284-16.38%
60 Hari$ -0.00257-15.06%
90 Hari$ +0.00545+60.22%
Perubahan Harga Stobox Hari Ini

Hari ini, STBU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004292 (+3.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStobox

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00284 (-16.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stobox

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STBU mengalami perubahan sebanyak $ -0.00257 (-15.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stobox

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00545 (+60.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stobox (STBU)?

Semak Stoboxhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stobox (STBU)

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Stobox tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stobox pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STBU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stobox di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stobox anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stobox Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stobox (STBU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stobox (STBU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stobox.

Semak Stobox ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stobox (STBU)

Memahami tokenomik Stobox (STBU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STBU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stobox (STBU)

Mencari cara membeli Stobox? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stobox di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STBU kepada Mata Wang Tempatan

Stobox Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stobox, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Stobox Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stobox

Berapakah nilai Stobox (STBU) hari ini?
Harga langsung STBU dalam USD ialah 0.0145 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STBU ke USD?
Harga semasa STBU ke USD ialah $ 0.0145. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stobox?
Had pasaran untuk STBU ialah $ 2.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STBU?
Bekalan edaran STBU ialah 150.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STBU?
STBU mencapai harga ATH sebanyak 0.5009937387922438 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STBU?
STBU melihat harga ATL sebanyak 0.000117516245378328 USD.
Berapakah jumlah dagangan STBU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STBUialah $ 41.97K USD.
Adakah STBU akan naik lebih tinggi tahun ini?
STBU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STBUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

