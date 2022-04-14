Tokenomik Stobox (STBU)

Lihat cerapan utama tentang Stobox (STBU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Stobox (STBU) Maklumat

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Laman Web Rasmi:
https://www.stobox.io/
Kertas putih:
https://docs.stobox.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed

Stobox (STBU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stobox (STBU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.19M
$ 2.19M
Jumlah Bekalan:
$ 250.00M
$ 250.00M
Bekalan Edaran:
$ 150.00M
$ 150.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.65M
$ 3.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3143
$ 0.3143
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000117516245378328
$ 0.000117516245378328
Harga Semasa:
$ 0.01461
$ 0.01461

Tokenomik Stobox (STBU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stobox (STBU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STBU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STBU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STBU, terokai STBU harga langsung token!

Cara Membeli STBU

Berminat untuk menambah Stobox (STBU) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli STBU, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Stobox (STBU) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga STBU membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

STBU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STBU? Halaman ramalan harga STBU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.