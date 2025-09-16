Apakah itu STEEM (STEEM)

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

STEEM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus STEEM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak STEEM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang STEEM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian STEEM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

STEEM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai STEEM (STEEM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STEEM (STEEM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEEM.

Semak STEEM ramalan harga sekarang!

Tokenomik STEEM (STEEM)

Memahami tokenomik STEEM (STEEM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STEEM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli STEEM (STEEM)

Mencari cara membeli STEEM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah STEEM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STEEM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

STEEM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang STEEM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STEEM Berapakah nilai STEEM (STEEM) hari ini? Harga langsung STEEM dalam USD ialah 0.1309 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STEEM ke USD? $ 0.1309 . Lihat Harga semasa STEEM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran STEEM? Had pasaran untuk STEEM ialah $ 68.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STEEM? Bekalan edaran STEEM ialah 526.62M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STEEM? STEEM mencapai harga ATH sebanyak 8.574419975280762 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STEEM? STEEM melihat harga ATL sebanyak 0.0691922977566719 USD . Berapakah jumlah dagangan STEEM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STEEMialah $ 1.06M USD . Adakah STEEM akan naik lebih tinggi tahun ini? STEEM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STEEMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

STEEM (STEEM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC