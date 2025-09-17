Lagi Mengenai STETH

Lido Staked ETH Logo

Lido Staked ETHHargae(STETH)

Lido Staked ETH (STETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:00 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) Maklumat Harga (USD)

Lido Staked ETH (STETH) harga masa nyata ialah $ 4,478.87. Sepanjang 24 jam yang lalu, STETH didagangkan antara $ 4,425.6 rendah dan $ 4,528.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STETH sepanjang masa ialah $ 4,982.427225819274, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 551.78459296.

Dari segi prestasi jangka pendek, STETH telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +4.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Lido Staked ETH (STETH) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Lido Staked ETH ialah $ 38.54B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 85.35K. Bekalan edaran STETH ialah 8.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8605960.47956403. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.54B.

Lido Staked ETH (STETH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Lido Staked ETH hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +22.7263+0.51%
30 Hari$ -33.65-0.75%
60 Hari$ +921.24+25.89%
90 Hari$ +1,932.95+75.92%
Perubahan Harga Lido Staked ETH Hari Ini

Hari ini, STETH mencatatkan perubahan sebanyak $ +22.7263 (+0.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLido Staked ETH

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -33.65 (-0.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Lido Staked ETH

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STETH mengalami perubahan sebanyak $ +921.24 (+25.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Lido Staked ETH

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1,932.95 (+75.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Lido Staked ETH (STETH)?

Semak Lido Staked ETHhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Lido Staked ETH pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STETH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Lido Staked ETH di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Lido Staked ETH anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Lido Staked ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Lido Staked ETH (STETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Lido Staked ETH (STETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lido Staked ETH.

Semak Lido Staked ETH ramalan harga sekarang!

Tokenomik Lido Staked ETH (STETH)

Memahami tokenomik Lido Staked ETH (STETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Lido Staked ETH (STETH)

Mencari cara membeli Lido Staked ETH? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Lido Staked ETH di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STETH kepada Mata Wang Tempatan

Lido Staked ETH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Lido Staked ETH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Lido Staked ETH Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Lido Staked ETH

Berapakah nilai Lido Staked ETH (STETH) hari ini?
Harga langsung STETH dalam USD ialah 4,478.87 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STETH ke USD?
Harga semasa STETH ke USD ialah $ 4,478.87. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Lido Staked ETH?
Had pasaran untuk STETH ialah $ 38.54B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STETH?
Bekalan edaran STETH ialah 8.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STETH?
STETH mencapai harga ATH sebanyak 4,982.427225819274 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STETH?
STETH melihat harga ATL sebanyak 551.78459296 USD.
Berapakah jumlah dagangan STETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STETHialah $ 85.35K USD.
Adakah STETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
STETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:00 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

