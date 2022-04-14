Tokenomik Lido Staked ETH (STETH)

Lihat cerapan utama tentang Lido Staked ETH (STETH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Lido Staked ETH (STETH) Maklumat

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Laman Web Rasmi:
https://lido.fi/
Kertas putih:
https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Lido Staked ETH (STETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 39.08B
Jumlah Bekalan:
$ 8.61M
Bekalan Edaran:
$ 8.61M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 39.08B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 18,746
Terendah Sepanjang Masa:
$ 551.78459296
Harga Semasa:
$ 4,540.6
Tokenomik Lido Staked ETH (STETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Lido Staked ETH (STETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STETH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STETH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STETH, terokai STETH harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.