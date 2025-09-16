Lagi Mengenai STFX

$0.0000000000434
+13.31%1D
StratifyX (STFX) Carta Harga Langsung
StratifyX (STFX) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0000000000322
$ 0.000000000048
$ 0.000000000048$ 0.000000000048
$ 0.0000000000322
$ 0.000000000048
+11.85%

+13.31%

-92.28%

-92.28%

StratifyX (STFX) harga masa nyata ialah $ 0.0000000000434. Sepanjang 24 jam yang lalu, STFX didagangkan antara $ 0.0000000000322 rendah dan $ 0.000000000048 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STFX sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, STFX telah berubah sebanyak +11.85% sejak sejam yang lalu, +13.31% dalam 24 jam dan -92.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StratifyX (STFX) Maklumat Pasaran

$ 23.27K
$ 23.27K$ 23.27K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

BSC

Had Pasaran semasa StratifyX ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.27K. Bekalan edaran STFX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

StratifyX (STFX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StratifyX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000005098+13.31%
30 Hari$ -0.0001499999566-100.00%
60 Hari$ -0.0249999999566-100.00%
90 Hari$ -0.0249999999566-100.00%
Perubahan Harga StratifyX Hari Ini

Hari ini, STFX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000000005098 (+13.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStratifyX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001499999566 (-100.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StratifyX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STFX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0249999999566 (-100.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StratifyX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0249999999566 (-100.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StratifyX (STFX)?

Semak StratifyXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu StratifyX (STFX)

StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies.

StratifyX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StratifyX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STFX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang StratifyX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StratifyX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StratifyX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StratifyX (STFX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StratifyX (STFX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StratifyX.

Semak StratifyX ramalan harga sekarang!

Tokenomik StratifyX (STFX)

Memahami tokenomik StratifyX (STFX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STFX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli StratifyX (STFX)

Mencari cara membeli StratifyX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah StratifyX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STFX kepada Mata Wang Tempatan

1 StratifyX(STFX) ke VND
0.000001142071
1 StratifyX(STFX) ke AUD
A$0.000000000064666
1 StratifyX(STFX) ke GBP
0.000000000031682
1 StratifyX(STFX) ke EUR
0.000000000036456
1 StratifyX(STFX) ke USD
$0.0000000000434
1 StratifyX(STFX) ke MYR
RM0.00000000018228
1 StratifyX(STFX) ke TRY
0.000000001791552
1 StratifyX(STFX) ke JPY
¥0.0000000063364
1 StratifyX(STFX) ke ARS
ARS$0.000000063449932
1 StratifyX(STFX) ke RUB
0.00000000361088
1 StratifyX(STFX) ke INR
0.000000003818766
1 StratifyX(STFX) ke IDR
Rp0.000000711475296
1 StratifyX(STFX) ke KRW
0.000000059944514
1 StratifyX(STFX) ke PHP
0.00000000246512
1 StratifyX(STFX) ke EGP
￡E.0.000000002086238
1 StratifyX(STFX) ke BRL
R$0.000000000230454
1 StratifyX(STFX) ke CAD
C$0.000000000059458
1 StratifyX(STFX) ke BDT
0.00000000528612
1 StratifyX(STFX) ke NGN
0.000000064872584
1 StratifyX(STFX) ke COP
$0.00000016887157
1 StratifyX(STFX) ke ZAR
R.0.000000000752556
1 StratifyX(STFX) ke UAH
0.000000001786778
1 StratifyX(STFX) ke VES
Bs0.000000006944
1 StratifyX(STFX) ke CLP
$0.0000000411866
1 StratifyX(STFX) ke PKR
Rs0.000000012318656
1 StratifyX(STFX) ke KZT
0.000000023484608
1 StratifyX(STFX) ke THB
฿0.000000001374912
1 StratifyX(STFX) ke TWD
NT$0.000000001305472
1 StratifyX(STFX) ke AED
د.إ0.000000000159278
1 StratifyX(STFX) ke CHF
Fr0.000000000033852
1 StratifyX(STFX) ke HKD
HK$0.000000000337652
1 StratifyX(STFX) ke AMD
֏0.00000001659616
1 StratifyX(STFX) ke MAD
.د.م0.000000000389298
1 StratifyX(STFX) ke MXN
$0.000000000794654
1 StratifyX(STFX) ke SAR
ريال0.00000000016275
1 StratifyX(STFX) ke PLN
0.000000000155806
1 StratifyX(STFX) ke RON
лв0.000000000185318
1 StratifyX(STFX) ke SEK
kr0.000000000400582
1 StratifyX(STFX) ke BGN
лв0.00000000007161
1 StratifyX(STFX) ke HUF
Ft0.000000014262108
1 StratifyX(STFX) ke CZK
0.000000000890568
1 StratifyX(STFX) ke KWD
د.ك0.0000000000131936
1 StratifyX(STFX) ke ILS
0.000000000144522
1 StratifyX(STFX) ke AOA
Kz0.000000039562138
1 StratifyX(STFX) ke BHD
.د.ب0.0000000000163618
1 StratifyX(STFX) ke BMD
$0.0000000000434
1 StratifyX(STFX) ke DKK
kr0.000000000272986
1 StratifyX(STFX) ke HNL
L0.000000001138382
1 StratifyX(STFX) ke MUR
0.00000000196385
1 StratifyX(STFX) ke NAD
$0.000000000753858
1 StratifyX(STFX) ke NOK
kr0.000000000424018
1 StratifyX(STFX) ke NZD
$0.000000000072478
1 StratifyX(STFX) ke PAB
B/.0.0000000000434
1 StratifyX(STFX) ke PGK
K0.000000000181412
1 StratifyX(STFX) ke QAR
ر.ق0.000000000157976
1 StratifyX(STFX) ke RSD
дин.0.000000004290524

StratifyX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StratifyX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StratifyX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StratifyX

Berapakah nilai StratifyX (STFX) hari ini?
Harga langsung STFX dalam USD ialah 0.0000000000434 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STFX ke USD?
Harga semasa STFX ke USD ialah $ 0.0000000000434. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StratifyX?
Had pasaran untuk STFX ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STFX?
Bekalan edaran STFX ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STFX?
STFX mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STFX?
STFX melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan STFX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STFXialah $ 23.27K USD.
Adakah STFX akan naik lebih tinggi tahun ini?
STFX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STFXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:13:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

