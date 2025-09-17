Lagi Mengenai STG

Maklumat Harga STG

Kertas putih STG

Laman Web Rasmi STG

Tokenomik STG

Ramalan Harga STG

Sejarah STG

STG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STG-ke-Fiat

STG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Stargate Finance Logo

Stargate FinanceHargae(STG)

1 STG ke USD Harga Langsung:

$0.1655
$0.1655$0.1655
+0.54%1D
USD
Stargate Finance (STG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:07:58 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1594
$ 0.1594$ 0.1594
24J Rendah
$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664
24J Tinggi

$ 0.1594
$ 0.1594$ 0.1594

$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664

$ 4.283844483496619
$ 4.283844483496619$ 4.283844483496619

$ 0.10162599944782422
$ 0.10162599944782422$ 0.10162599944782422

-0.49%

+0.54%

-2.31%

-2.31%

Stargate Finance (STG) harga masa nyata ialah $ 0.1655. Sepanjang 24 jam yang lalu, STG didagangkan antara $ 0.1594 rendah dan $ 0.1664 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STG sepanjang masa ialah $ 4.283844483496619, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10162599944782422.

Dari segi prestasi jangka pendek, STG telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan -2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stargate Finance (STG) Maklumat Pasaran

No.361

$ 109.39M
$ 109.39M$ 109.39M

$ 548.66K
$ 548.66K$ 548.66K

$ 165.50M
$ 165.50M$ 165.50M

660.95M
660.95M 660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.09%

BSC

Had Pasaran semasa Stargate Finance ialah $ 109.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 548.66K. Bekalan edaran STG ialah 660.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 165.50M.

Stargate Finance (STG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stargate Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000889+0.54%
30 Hari$ -0.0134-7.50%
60 Hari$ -0.0083-4.78%
90 Hari$ +0.0072+4.54%
Perubahan Harga Stargate Finance Hari Ini

Hari ini, STG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000889 (+0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStargate Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0134 (-7.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stargate Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STG mengalami perubahan sebanyak $ -0.0083 (-4.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stargate Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0072 (+4.54%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stargate Finance (STG)?

Semak Stargate Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stargate Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stargate Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stargate Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stargate Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stargate Finance (STG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stargate Finance (STG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stargate Finance.

Semak Stargate Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stargate Finance (STG)

Memahami tokenomik Stargate Finance (STG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stargate Finance (STG)

Mencari cara membeli Stargate Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stargate Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STG kepada Mata Wang Tempatan

1 Stargate Finance(STG) ke VND
4,355.1325
1 Stargate Finance(STG) ke AUD
A$0.246595
1 Stargate Finance(STG) ke GBP
0.120815
1 Stargate Finance(STG) ke EUR
0.13902
1 Stargate Finance(STG) ke USD
$0.1655
1 Stargate Finance(STG) ke MYR
RM0.6951
1 Stargate Finance(STG) ke TRY
6.830185
1 Stargate Finance(STG) ke JPY
¥24.163
1 Stargate Finance(STG) ke ARS
ARS$243.02351
1 Stargate Finance(STG) ke RUB
13.7696
1 Stargate Finance(STG) ke INR
14.545795
1 Stargate Finance(STG) ke IDR
Rp2,713.11432
1 Stargate Finance(STG) ke KRW
228.275805
1 Stargate Finance(STG) ke PHP
9.398745
1 Stargate Finance(STG) ke EGP
￡E.7.95724
1 Stargate Finance(STG) ke BRL
R$0.87715
1 Stargate Finance(STG) ke CAD
C$0.226735
1 Stargate Finance(STG) ke BDT
20.1579
1 Stargate Finance(STG) ke NGN
247.7535
1 Stargate Finance(STG) ke COP
$643.968775
1 Stargate Finance(STG) ke ZAR
R.2.86646
1 Stargate Finance(STG) ke UAH
6.813635
1 Stargate Finance(STG) ke VES
Bs26.48
1 Stargate Finance(STG) ke CLP
$157.0595
1 Stargate Finance(STG) ke PKR
Rs46.97552
1 Stargate Finance(STG) ke KZT
89.55536
1 Stargate Finance(STG) ke THB
฿5.24304
1 Stargate Finance(STG) ke TWD
NT$4.979895
1 Stargate Finance(STG) ke AED
د.إ0.607385
1 Stargate Finance(STG) ke CHF
Fr0.12909
1 Stargate Finance(STG) ke HKD
HK$1.28759
1 Stargate Finance(STG) ke AMD
֏63.2872
1 Stargate Finance(STG) ke MAD
.د.م1.484535
1 Stargate Finance(STG) ke MXN
$3.026995
1 Stargate Finance(STG) ke SAR
ريال0.620625
1 Stargate Finance(STG) ke PLN
0.59249
1 Stargate Finance(STG) ke RON
лв0.70834
1 Stargate Finance(STG) ke SEK
kr1.52591
1 Stargate Finance(STG) ke BGN
лв0.273075
1 Stargate Finance(STG) ke HUF
Ft54.331995
1 Stargate Finance(STG) ke CZK
3.391095
1 Stargate Finance(STG) ke KWD
د.ك0.050312
1 Stargate Finance(STG) ke ILS
0.551115
1 Stargate Finance(STG) ke AOA
Kz151.695645
1 Stargate Finance(STG) ke BHD
.د.ب0.0623935
1 Stargate Finance(STG) ke BMD
$0.1655
1 Stargate Finance(STG) ke DKK
kr1.040995
1 Stargate Finance(STG) ke HNL
L4.32948
1 Stargate Finance(STG) ke MUR
7.51039
1 Stargate Finance(STG) ke NAD
$2.874735
1 Stargate Finance(STG) ke NOK
kr1.61528
1 Stargate Finance(STG) ke NZD
$0.276385
1 Stargate Finance(STG) ke PAB
B/.0.1655
1 Stargate Finance(STG) ke PGK
K0.690135
1 Stargate Finance(STG) ke QAR
ر.ق0.60242
1 Stargate Finance(STG) ke RSD
дин.16.339815

Stargate Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stargate Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Stargate Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stargate Finance

Berapakah nilai Stargate Finance (STG) hari ini?
Harga langsung STG dalam USD ialah 0.1655 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STG ke USD?
Harga semasa STG ke USD ialah $ 0.1655. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stargate Finance?
Had pasaran untuk STG ialah $ 109.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STG?
Bekalan edaran STG ialah 660.95M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STG?
STG mencapai harga ATH sebanyak 4.283844483496619 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STG?
STG melihat harga ATL sebanyak 0.10162599944782422 USD.
Berapakah jumlah dagangan STG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STGialah $ 548.66K USD.
Adakah STG akan naik lebih tinggi tahun ini?
STG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:07:58 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STG-ke-USD

Jumlah

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1655 USD

Berdagang STG

STGUSDT
$0.1655
$0.1655$0.1655
+0.60%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan