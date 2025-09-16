Apakah itu Standard (STND)

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Standard tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Standard pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak STND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Standard di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Standard anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Standard Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Standard (STND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Standard (STND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Standard.

Semak Standard ramalan harga sekarang!

Tokenomik Standard (STND)

Memahami tokenomik Standard (STND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Standard (STND)

Mencari cara membeli Standard? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Standard di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STND kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Standard Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Standard, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Standard Berapakah nilai Standard (STND) hari ini? Harga langsung STND dalam USD ialah 0.002706 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STND ke USD? $ 0.002706 . Lihat Harga semasa STND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Standard? Had pasaran untuk STND ialah $ 231.57K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STND? Bekalan edaran STND ialah 85.57M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STND? STND mencapai harga ATH sebanyak 3.05525779 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STND? STND melihat harga ATL sebanyak 0.001952917398003709 USD . Berapakah jumlah dagangan STND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STNDialah $ 89.92K USD . Adakah STND akan naik lebih tinggi tahun ini? STND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STNDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Standard (STND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC